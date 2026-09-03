दुबई में एक रियल एस्टेट कंपनी के फाउंडर विनीत कुमार का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विनीत ने लोगों को एक वित्तीय सलाह दी है और कहा है कि आजाद जीवन ही सच्चा जीवन है। विनीत ने इस वीडियो में लोगों से अपील की है कि EMI और क्रेडिट कार्ड के जंजाल में बिल्कुल मत फंसना और कर्ज मुक्त जीवन ही जीना आपकी असली आजादी है।

दुबई में लॉयल्टी रियल्टी नाम की कंपनी के फाउंडर और शोभा रियल्टी में लॉयल्टी और प्रमोशनल वेन्यू के पूर्व हेड विनीत कुमार का यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफस्टाइल चॉइस पर बात की है।

‘कर्ज मुक्त जीवन को दें प्राथमिकता’

इस वीडियो में विनीत कुमार ने लोगों से अपील की है कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के बजाए कर्ज मुक्त जीवन को अधिक प्राथमिकता देना। विनीत ने कहा है कि लोगों को ऐसे फाइनेंशियल कमिटमेंट लेने के बजाय खर्चों में कटौती करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो उन्हें ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर करें जहां वह सुकून से न रह पाएं।

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‘हम नौकरी में बिता देते हैं अपने जीवन का बड़ा हिस्सा’

विनीत इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि छोटी कार में यात्रा करना, मॉल कम जाना, कम खरीदारी करना, कम फिल्में देखना या छोटा घर लेना चुन लेना लेकिन EMI और क्रेडिट कार्ड के कर्ज के चक्कर में फंसने से बचे रहना। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, इसलिए फाइनेंशियली बंधे होने के कारण नौकरी छोड़ना या कोई दूसरा रास्ता अपनाना मुश्किल हो जाता है।

‘आजाद जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है’

उन्होंने लोगों से अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की बात कही और कहा कि अगर जरूरी हो तो तभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ शॉर्ट-टर्म इच्छाओं को छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगर आपको थोड़ी इच्छा को मारना है, तो मार दें। लेकिन आजाद जिंदगी ही सच्ची ज़िंदगी है।”

यूजर्स के रिएक्शन

विनीत कुमार के इस वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा है, “मेरे ऊपर 5 लोन हैं, फिर भी मैं समझदारी से मैनेज कर रहा हूं। अगर आप प्लान बनाते हैं तो अच्छा है।” एक अन्य यूजर ने लिखा है, “EMI के बजाय कैश पर भरोसा करें।” एक अन्य तीसरे यूजर ने कुमार की बात से सहमति जताते हुए कमेंट किया, “100% सहमत।”

एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है और EMI कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। यह बस नजरिए की बात है।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…