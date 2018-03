गुरमेहर कौर ने पोस्ट की प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर, नाराज हो गए ट्रोल्स

पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान ‘Pakistan did not kill my dad, war killed him’ पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, जंग ने उन्हें मारा है, लिखी तख्ती लेकर खड़े होने पर लेडी श्रीराम कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की छात्रा गुरमेहर कौर खासी चर्चा में आईं थीं। तब सोशल मीडिया में जमकर उनके खिलाफ ट्वीट किए गए। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ देशभक्त नहीं होने के भी आरोप लगाए। कुछ कमेंट में उन्हें पाकिस्तानी समर्थन बताया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर उन्हें निशाने पर ले लिया है। दरअसल गुरमेहर कौर ने प्रियंका गांधी के साथ सोमवार (5 मार्च, 2018) को एक तस्वीर शेयर की थी। जिसपर उन्होंने लिखा कि किताब एक बेटी, उसके पिता की यादें, उसकी मां के बलिदान, एक विरासत, परिवार और देश से प्यार के बारे में है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि उनके साथ कोई है जो उन्हें सभी तरह से अच्छी तरह समझता है।

प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर शेयर करने पर यूजर्स खासे नाराज हो गए उन्हें ट्रोल करने लगे। प्रशांत प्रताब सिंह लिखते हैं, ‘इसे क्या कहते हैं?’ इस गुरमेहर ने जवाब देते हुए लिखा, ‘आजादी का छोटा सा काम।’ एक कमेंट में लिखा, ‘उनसे राजनीति में आने के लिए कहो। हम इसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं।’ आकाश लिखते हैं, ‘वह भविष्य में भारत की पीएम हैं, मेरे इस रिप्लाई से जलना मत।’ एक कमेंट में लिखा, ‘उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनकी प्रशंसा की जाए। मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ हैं।’ पूजा मदन लिखती हैं, ‘सारी कृपा यहां से आ रही हैं।’ मोइनुद्दीन लिखते हैं, ‘लड़की, बेटी और मां की प्रशंसा की जानी चाहिए।’ विनोद पुरी गुरमेहर पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘राष्ट्र के लिए स्नेह। कौन से वाले राष्ट्र के लिए?’

देखें ट्वीट्स-

The book is about a daughter, memories of her father, sacrifices of her mother, carrying a legacy, family and love for the nation.

Here is me with someone who understands all of that way too well and someone I deeply admire. pic.twitter.com/JEr6PFVdud

— Gurmehar Kaur (@mehartweets) March 5, 2018