वर्दी पहन ली तो भगवान बन गये? डिप्टी SP ने नेता को मारा थप्पड़, वायरल वीडियो पर भड़के लोग

अनिरुद्ध सिंह के थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ, तो इसे राजनीतिक मोड़ भी दिया जाने लगा। लोग अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई की मांग करने लगे।

डीएसपी अनिरुद्ध सिंह ने एक बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया। (social media)

उत्तर प्रदेश के चंदौसी में DSP के पद पर तैनात अनिरुद्ध सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। उनपर एक नेता को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो नकार निकाय चुनाव में मतदान के दौरान का है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग अनिरुद्ध सिंह के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थप्पड़ मारते अनिरुद्ध सिंह का वीडियो वायरल वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अनिरुद्ध सिंह फ़ोर्स के साथ खड़े हैं और कुछ लोगों के साथ बहस कर रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति को वह थप्पड़ मारते हैं और एकत्रित हुई भीड़ को वहां से हटाते हैं। जिस व्यक्ति को अनिरुद्ध सिंह ने थप्पड़ मारा वह समाजवादी पार्टी के नेता और मुगलसराय नगर पालिका के भूतपूर्व चेयरमैन राजकुमार के बेटे अखिलेश जयसवाल थे। पुलिस अधीक्षक ने दिया जांच का आदेश अनिरुद्ध सिंह के थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ, तो इसे राजनीतिक मोड़ भी दिया जाने लगा। लोगों ने अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई की मांग करने लगे। चंदौसी पुलिस के अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया और अपर पुलिस अधीक्षक को जांच का देश दिया है। सोशल मीडिया पर इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। Also Read सोशल मीडिया पर खुद को हीरो बताने वाले इस डीएसपी ने सरेआम बुजुर्ग को मारा थप्पड़, काला चश्मा पहन बन गया विलेन यूजर्स की प्रतिक्रियाएं @SadhuShukla1 यूजर ने लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अनिरुद्ध सिंह गलत नहीं हैं, वो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। एक यूजर ने लिखा कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो बुजुर्ग को तमाचा मार रहे हैं। इसके बावजूद ना सस्पेंड किया गया और ना ही नौकरी से बर्खास्त किया गया है। राहुल आर्यन नाम के यूजर ने लिखा कि वर्दी पहन ली तो अब भगवान बन गये? जिसको जहां चाहें पकड़कर पीट दो, अपमानित कर दो, कौन रोकने वाला है? https://t.co/Ss2QlkQOBB — Chandauli Police (@chandaulipolice) May 7, 2023 @vintrynew यूजर ने लिखा कि पुलिस खुद अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है, जांच से क्या फायदा मिलने वाला है। अंकित यादव नाम के यूजर ने लिखा कि महोदय ये वर्दी, सिंघमगीरी आपको अपराधियों/माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए दी गई हैं। ना की पिता की उम्र के बुजुर्ग को पीटने के लिए, ये गलत हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए।

