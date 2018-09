एअर इंडिया इंटरनेशनल की एक उड़ान में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला की सीट पर पेशाब कर दिया। नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में एअर इंडिया से रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 30 अगस्त को एअर इंडिया के एआई 102 विमान में हुआ जो न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। पीड़ित महिला यात्री की बेटी इंद्राणी घोष ने शुक्रवार की शाम को इस घटना के संबंध में ट्वीट किया। घोष ने ट्विटर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और एअर इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ” 30 अगस्त को एअर इंडिया का विमान एआई 102 जेएफके हवाईअड्डे से दिल्ली आ रहा था। सीट संख्या 36 डी। अकेले यात्रा कर रही मेरी मां को उस समय सदमा लगा जब नशे में एक व्यक्ति ने रात्रि के भोजन के बाद उनकी सीट पर आकर पेशाब कर दिया।” उन्होंने आरोप लगाया है कि एअर इंडिया ने सिर्फ उनकी मां की सीट बदल दी और व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

घोष ने कार्यकर्ता कविता कृष्णन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ”नई दिल्ली हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर पर बैठी मेरी मां कनेक्टिंग विमान का इंतजार कर रही थीं और इसी दौरान उन्होंने आरोपी यात्री को आराम से निकलते देखा।” नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एअर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह तत्काल इस मामले को देखे और मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को रिपोर्ट सौंपे। सिन्हा ने घोष के ट्वीट पर एअर इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट किया, ”एअर इंडिया तत्काल इस मामले को देखे और मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट सौंपे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें आपकी मां को इस तरह के खराब अनुभव से गुजरना पड़ा।”

@airindiain please follow up immediately and report back to MoCA / DGCA. Very unfortunate that your mother had to go through this harrowing experience. https://t.co/TcUxEiZ4lR — Jayant Sinha (@jayantsinha) September 1, 2018

@airindiain when I called to make a complaint the usual call centre guy following the script asked me to go to the website and write a feedback!! Really FEEDBACK! — Indrani Ghosh (@indranidreams) August 31, 2018

Don’t you think by not taking action against such behavior the airline is giving him a free pass!!? By reporting such obscene and offensive behavior the airline can stop such person creating nuisance in future. — Indrani Ghosh (@indranidreams) September 1, 2018

