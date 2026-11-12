टोल में पैसे बचना भला किसे अच्छा नहीं लगता है… सोशल मीडिया पर एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया है कि वह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हर ट्रिप के टोल टैक्स में 145 रुपये की बचत कर लेता है। ड्राइवर का दावा है कि टैक्स वसूलने के लिए इस्तेमाल होने वाले “मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम” में उसे एक कमी मिली है। ड्राइवर के अनुसार, इस तरीके से उसे हर ट्रिप पर 145 रुपये बचाने में मदद मिलती है। इस प्रोसेस को समझाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

टोल 175 रुपये लेकिन सिर्फ 80 रुपये काटे गए

वीडियो में टैक्सी ड्राइवर शिवा शर्मा कहते हैं कि एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मेरठ जाने वाले गाड़ी वालों से आमतौर पर FASTag के जरिए एक तरफ का 175 रुपये का टोल लिया जाता है। उनका दावा है कि आने-जाने में आमतौर पर 265 रुपये का टोल लगता है, लेकिन उन्हें इसी सफ़र के लिए सिर्फ़ 120 रुपये देने पड़ते हैं।

‘नैनीताल/हापुड़ से निकलने से पैसे बचते हैं’

तरीका समझाते हुए शर्मा कहते हैं कि सराय काले खां से आने-जाने वाले गाड़ी वाले डासना/नैनीताल कट-ऑफ से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से बाहर निकल सकते हैं। उनके मुताबिक उस पॉइंट तक कोई टोल नहीं लगता है और चार्ज सिर्फ़ डासना से आगे मेरठ की तरफ जाने पर ही लगते हैं।

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‘एक्सप्रेसवे से बाहर निकलें और फिर से एंटर करें’

शर्मा का दावा है कि वह नैनीताल/हापुड़ कट-ऑफ पर एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हैं करीब 50 मीटर तक गाड़ी चलाते हैं और फिर हाईवे पर वापस आ जाते हैं। उनका कहना है कि ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम उनकी गाड़ी को डासना से आते हुए पहचान लेता है, जिससे मेरठ तक के सफर के लिए लगने वाला टोल कम हो जाता है।

इस वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ड्राइवर के दावे पर रिएक्शन दिया है। एक यूज़र ने लिखा, “3,000 रुपये का NHAI सालाना FASTag पास लें। इससे कम रेट पर कई टोल क्रॉसिंग की जा सकती हैं।” एक और ने कमेंट किया, “इस ट्रिक को पब्लिकली शेयर नहीं किया जाना चाहिए था।”

एक तीसरे यूज़र ने कहा, “मैंने एक बार यह तरीका आजमाया था और इससे मुझे पैसे बचाने में मदद मिली।” चौथे ने लिखा, “टोल अधिकारियों ने शायद यह वीडियो देखा होगा, वे जल्द ही इस लूपहोल को बंद कर सकते हैं।” यह खबर सोशल मीडिया वायरल वीडियो के अनुसार लिखी गई है, जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है।

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मौर्या का रिएक्शन दिल को छूने वाला है। वह बार-बार अपनी खुशी जाहिर करते हैं और बताते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी में पहली बार है जब उन्हें अपने काम के लिए ऐसे तोहफे और पहचान मिली है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…