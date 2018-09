VIDEO: मिनी ट्रक से टकराया, गुलाटी खाई और फिर से खड़ा हो गया युवक, देखें वीडियो

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल सवार एक शख्स की आमने-सामने टक्कर हो जाती है। इस हादसे के बाद जो कुछ हुआ वो काफी हैरान करने वाला है। मिनी ट्रक से टकराते ही मोटरसाइकिल सवार शख्स हवा में उछल जाता है। हवा में गुलाटी मारने के बाद यह शख्स जमीन पर धड़ाम से गिरता है। लेकिन हैरानी की बात है कि यह शख्स जमीन पर गिरने के तुरंत बाद आराम से उठ जाता है और चलने लगता है। अच्छी बात यह है कि इस शख्स को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सड़क पर इस हादसे को देख आसपास के लोग वहां मदद के लिए जुट जाते हैं।

यह वीडियो 30 सेकंड का है। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि मिनी ट्रक से टकराने के बाद हवा में उछलकर जमीन पर गिरने वाला शख्स उठने के बाद अपनी मोटरसाइकिल भी उठाता है और उसे किनारे करता है। इस शख्स ने हादसे के वक्त हेल्मेट भी नहीं पहनी थी। लेकिन वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि इस शख्स को कहीं कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जिस वक्त सड़क पर यह हादसा हुआ सड़क पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन हैरतअंगेज ढंग से यह शख्स इस हादसे में बाल-बाल बच गया। बहरहाल सड़क हादसे के इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं।

#WATCH: Dramatic visuals of a head-on collision between a two-wheeler and a mini truck in Ranga Reddy district. #Telangana pic.twitter.com/tbQxJiP0S7

