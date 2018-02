VIDEO: शेरनी के बाड़े में कूद गया शख्स, सुरक्षाकर्मियों की अटक गई सांस

बुधवार (21 फरवरी) को तिरुवनंतपुरम के जू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स 5 फीट की दीवार फांद कर शेरनी के बाड़े में घुस गया। यह घटना तब सामने आई जब जू में मौजूद कुछ लोगों ने शख्स का वीडियो बना लिया। यह शॉकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शख्स रेंगते हुए शेरनी के बाड़े में घुसता नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही जू के सिक्युरिटी ऑफिसर्स को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे पकड़ने के लिए बाड़े में घुस जाते हैं और समय रहते शख्स को बाड़े से बाहर ले आते हैं।

पकड़े जाने के बाद जू के सिक्युरिटी गार्ड्स ने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसका नाम मुरुगन है, जो पिछले 2 दिन से लापता था। मुरुगन के परिजनों से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे मुरुगन अचानक कांटेदार फेंस को पार करते हुए बाड़े में कूद गया और शेरनी के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा।

#WATCH: Man enters Lion enclosure at Thiruvananthapuram Zoo. Later stopped & removed by zoo officials. pic.twitter.com/CU7AxijWBs

— ANI (@ANI) February 21, 2018