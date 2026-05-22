बांग्लादेश में एक भैंस इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। इंटरनेट पर यह यह जानवर इन दिनों सनसनी बन गया है क्योंकि लोगों का मानना है कि वह कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी दिखती है। यह सफेद भैंस बांग्लादेश के नारायणगंज में एक कृषि फार्म में रहती है।

इस चार साल की एल्बिनो भैंस के लहराते बाल अमेरिकी राष्ट्रपति के लुक से मिलते-जुलते हैं। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग नारायणगंज फार्म में उमड़ रहे हैं। मालिक जिया उद्दीन मृधा मृधा ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, “मेरे छोटे भाई ने भैंस के असाधारण बालों के कारण यह नाम चुना।” मई महीने में फार्म में डोनाल्ड ट्रंप जैसी इस भैंस को देखने के लिए लगातार आगंतुकों का तांता लगा रहा, कुछ तो काफी दूर-दूर से आए थे।

भैंस और ट्रंप के बीच समानताएं

बिजनेसमैन फैसल अहमद अपने पांच दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जानवर को करीब से देखने और तस्वीरें लेने के लिए पहुंचे। एएफपी के अनुसार, अहमद ने कहा, “सचमुच, भैंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच समानताएं हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा भतीजा सिर्फ ‘डोनाल्ड ट्रंप’ को देखने के लिए एक घंटे की नाव यात्रा करके आया।”

जिया उद्दीन पिछले एक साल से एल्बिनो भैंस की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मुझे डोनाल्ड ट्रंप की कमी महसूस होगी लेकिन यही ईद अल-अधा की मूल भावना है, त्याग करना।” उन्होंने आगे कहा कि भैंस और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच समानताएं केवल बालों तक ही सीमित हैं। हालांकि, भीड़ के उत्साह की कीमत भैंस को चुकानी पड़ी है। जिया उद्दीन ने बताया कि लगातार आगंतुकों के आने से भैंस का वजन कम हो गया है जिसके चलते उन्हें आम जनता के प्रवेश को सीमित करना पड़ा है। फिर भी, बच्चे जानवर की एक झलक पाने के लिए फार्म के गेट से झांकते रहते हैं।

एल्बिनो भैंसें बेहद दुर्लभ होती हैं

स्थानीय पशुधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एल्बिनो भैंसें बेहद दुर्लभ होती हैं। उनका कहना है कि मेलेनिन के उत्पादन की कमी के कारण ही ये जानवर सफेद या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इस भैंस के मामले में, उसके घुमावदार सींगों के बीच करीने से जमे सुनहरे बालों ने ही उसे एल्बिनो भैंसों की श्रेणी में रखा है।

ट्रंप भैंस अकेली नहीं है जिसका नाम रखा गया है। फार्म में उसके साथियों में एक आक्रामक बैल है जिसका नाम ‘तूफान’ है। एक हट्टा-कट्टा जानवर है जिसका नाम ‘फैट बॉय’ है और एक शांत स्वभाव वाला ‘स्वीट बॉय’ है। एक सुनहरे बालों वाले बैल का नाम ब्राज़ीलियाई फुटबॉलर के ब्लीच किए हुए सुनहरे बालों के नाम पर नेमार रखा गया है।

ट्रंप बोले- इजरायल में मेरी लोकप्रियता 99%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह इजरायल में काफी लोकप्रिय हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, “इस समय इजरायल में मेरी लोकप्रियता 99% है। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकता हूं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें