अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उस वक्त असहज हो गए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वित्तीय मदद देने के मुद्दे पर घेर लिया। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि हम पाकिस्तान को बीते कई सालों से वित्तीय मदद दे रहे थे लेकिन बदले में पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा था। ट्रंप का इशारा आतंकवाद पर कार्रवाई की ओर था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

ट्रंप से मुलाकात के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप पाक पीएम से कहते हैं ‘हम पाकिस्तान को कई सालों से 1.3 बिलियन डॉलर की वित्तीय मदद दे रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा था। वे हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट थे। इसलिए मैंने करीब डेढ़ साल उनको दी जाने वाली मदद को रोक दिया।’

ट्रंप ने आगे कहा ‘मैं ईमानादरी से कहूं तो पाकिस्तान के साथ हमारे मौजूदा संबंध उस वक्त से बेहतर हैं जब हम उन्हें वित्तीय मदद देते थे। हालांकि आगे क्या होगा यह इस पर निर्भर करेगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।’ मालूम हो कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके लिए वह विकसित देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से खुद को उबारने के लिए बड़े-बड़े लोन ले रहा है। इससे पहले पाकिस्तान आईएमएफ से भी लोन की गुहार लगा चुका है।

Why hasn’t liberal media raised placards against @realDonaldTrump for humiliating @ImranKhanPTI like a beggar? pic.twitter.com/4TiM0RWKmu

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 23, 2019