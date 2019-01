दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र पर तैनात देश के बहादुर जवानों ने इस गणतंत्र दिवस पर गर्मागर्म पिज्जा के स्वाद का आनंद लिया है। जी हां, दरअसल पिज्जा डिलीवर करने वाली कंपनी Domino’s ने भारत के वीर जवानों को सम्मान देने के लिए बीते 26 जनवरी को सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर गर्म पिज्जा डिलीवर किया है। कंपनी ने दुर्गम सियाचिन तक पिज्जा पहुंचाने के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जवानों तक गर्म पिज्जा पहुंचाया। 20,000 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान (- 0डिग्री) सेल्सियस रहता है वहां Domino’s के द्वारा पिज्जा डिलीवर किए जाने की कई लोगों ने प्रशंसा की है।

कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने लिखा कि ‘ हमें इस बात का गौरव हासिल हुआ है कि हम गर्म पिज्जा अपने उन बहादुर जवानों और अधिकारियों तक पहुंचा सके जो सियाचिन में हमारी हिफाजत के लिए अपनी अनमोल सेवा दे रहे हैं।’ ट्विटर पर कई लोगों ने कंपनी की तारीफ की है।

We are honoured to have served hot Domino’s pizzas to our brave Soldiers and Officers at Siachen as a gesture of our gratitude for their untiring service to the nation.#DominosinSiachen #Republicday2019⁠ ⁠ #Dominos pic.twitter.com/DhrwEjCekW

— Domino’s Pizza India (@dominos_india) January 26, 2019