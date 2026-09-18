उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर से एक लड़के का उसके दोस्तों ने कार न होने पर उसका मजाक उड़ाया औऱ उसे यह बात चुभ गई और वह ई-रिक्शा से लेकर हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी पहुंच गया। शख्स ने अपनी यात्रा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। पहाड़ी मुश्किल रास्तों उसकी अनोखी यात्रा के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं।

शख्स का नाम सुमित कुमार प्रजापति है जो 15 अगस्त से इंस्टाग्राम पर अपने इस यात्रा की जानकारी दे रहा है। उसने अपने फ़ॉलोअर्स से वादा किया था कि रास्ते, आने वाली मुश्किलों और रास्ते में लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में लगातार अपडेट करेगा और उसने ऐसा किया भी। लड़के ने 27 वीडियो बनाकर अपनी इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी, चलिए आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं।

दरअसल, एक दिन सुमित ने अपने दोस्तों से पूछा- स्पीति घूमने चलें ? दोस्तों ने पूछा किससे, कार है तेरे पास? क्योंकि उनके पास कार थी। यह बात सुनकर सुमित को कुछ महसूस हुआ वह मायूस हुआ और सोचा कि अब तो किसी भी हाल में स्पीति वैली घूमने जाना है। इस वैली का नाम सुनते ही खतरनाक रोड, पहाड़, दूर-दूर तक सन्नाटा और सुंदर नजारे याद आने लगते हैं।

‘चादर क्या TTE के घर की है?’ कपल के बैग से निकली रेलवे की बेडशीट, अटेंडेंट से भिड़ी महिला ने दिए गजब लॉजिक- देखें VIDEO

यहां की सड़क काफी खतरनाक होती है जिससे बड़ी-बड़ी कारें भी खराब हो जाती हैं। यहां एक ही दो मैकेनिक होते हैं जो गाड़ियां सही कर सकते हैं इन सबके बावजूद सुमित ई रिक्शा लेकर स्पीति वैली पहुंच गया। सुमित की कहानी जानने के बाद लोगों का यह कहना है कि हर सपने को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है कि सारी लग्जरी आपके पास हो, कभी-कभी हमें हिम्मत दिखाने की भी जरूरत होती है। सुमित के दोस्तों को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनका यह कहना कि तेरे पास कार है को वह एक चुनौती के रूप में ले लेगा।

सुमित की इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सुमित पहले अपने दोस्तों के साथ मनाली गया था। 19 अगस्त को वे मनाली से स्पीति के लिए निकले और तीन-पहिया गाड़ी में अकेले ही आगे का सफ़र तय किया। यह सफ़र दोस्तों के साथ हुई बातचीत के बाद शुरू हुआ, सुमित के दोस्त कार से स्पीति जाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने सुमित पूछा कि वह बिना कार के यह सफ़र कैसे करेगा।

लोगों ने उठाए थे सवाल

इसके बाद उसने अपना ई-रिक्शा ले जाने का फ़ैसला किया। उसके इस फ़ैसले पर तुरंत सवाल उठने लगे, लोग खासकर इस बात को लेकर कि वे पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को कैसे चार्ज करेंगे। सुमित ने अपने वीडियो में बताया कि वे रात में रुकने की जगहों पर ई-रिक्शा को चार्ज करते थे और इमरजेंसी के लिए साथ में एक जनरेटर भी रखते थे।

बाद में फॉलोअर्स ने उन्हें सलाह दी कि वे अकेले यात्रा करने के बजाय गाड़ी में यात्रियों को भी साथ ले जाएं। इस सलाह को मानते हुए, स्पीति की ओर बढ़ते हुए सुमित ने यात्रा के कुछ हिस्सों में यात्रियों को साथ ले जाना शुरू कर दिया।

जैसे-जैसे ई-रिक्शा पहाड़ों में और ऊपर चढ़ता गया, वह अपने आप में आकर्षण का केंद्र बन गया। एक जगह सुमित को लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर पथरीले रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए देखा गया। दूसरे यात्री इस अनोखे नज़ारे को रिकॉर्ड करने के लिए रुके; कई लोग ई-रिक्शा को पहाड़ों की खड़ी और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलते देख हैरान थे। कुछ लोगों ने सुमित की इस यात्रा की तारीफ़ की, तो कुछ लोग यह देखकर हैरान रह गए कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया।

26 अगस्त को सुमित अपनी ई-रिक्शा से कुंजुम दर्रे (Kunzum Pass) पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि यह पहली बार था जब कोई ई-रिक्शा वहां पहुंचा था और इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया। हालांकि, इस रिकॉर्ड के दावे की हम स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यह अनोखी रोड ट्रिप अब एक वायरल कहानी बन गई है और उनकी ई-रिक्शा स्पीति के रास्ते में सबसे चौंकाने वाली चीज़ों में से एक बन गई है।

यह भी पढ़ें- शिकायत अनसुनी होने से परेशान कार्यकर्ता ने अधिकारी की मेज पर छोड़ दिए आवारा कुत्ते, भोरियों में भरकर ले गए थे, देखें VIDEO

महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…