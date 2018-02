डीजे ने नहीं बजाया 10 बजे के बाद गाना, मेहमानों ने मिलकर पीटा; देखें वीडियो

डिस्क जॉकी (डीजे) ने रात में 10 बजे के गाना बजाने से इन्कार कर दिया। शादी समारोह में कई मेहमान इसी बात पर भड़क उठे और उन्होंने मिलकर डीजे की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई, जो अब सामने आई है। मेहमान इसमें डीजे के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। 20 फरवरी 2018 को यहां पर थाना एत्माउद्दौला क्षेत्र स्थित बंधन मैरिज होम में शादी समारोह हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। डीजे अपना सामान समेट कर लौटने की तैयारी में था, मगर मेहमान गाना बजाने की रट लगाए थे। बार-बार कहने पर भी डीजे गाना बजाने पर राजी न हुआ। ऐसे में डांस फ्लोर पर मौजूद कुछ मेहमान अपना आपा खो बैठे और उन्होंने डीजे को धुन दिया।

#WATCH Disc Jockey (DJ), along with his supporters, thrashed at a wedding at Bandhan Marriage Home in Agra allegedly because he refused to play music after 10 pm (20.02.18) pic.twitter.com/Zv6GKI6pxM

— ANI UP (@ANINewsUP) February 22, 2018