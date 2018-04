योगी को कुर्सी से उतार जेल में ठूस देना चाहिए- यूपी सीएम पर फिल्म निर्माता का विवादित बयान

फिल्म निर्देशक राम सुब्रमण्यन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में राम ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ एक दुष्ट है, जिसे महिलाओं पर दिए गए बयानों के लिए सीएम ऑफिस से खींचकर जेल में डाल देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा जल्द ही करेंगे। राम सुब्रमण्यन के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि राम सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि राम सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं।

बता दें कि राम सुब्रमण्यन एडवर्टाइजिंग फील्ड का जाना पहचाना नाम हैं। पिछले काफी समय से राहुल सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर मुखर तरीके से अपनी बात रखते आ रहे हैं। एक समय आम आदमी पार्टी के साथ भी उनका जुड़ाव देखने को मिला था। इससे पहले राम सुब्रमण्यन उस वक्त विवादों में आए थे, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर ने एबीवीपी की आलोचना की थी। तब सोशल मीडिया पर आरोप लगे थे कि गुरमेहर कौर ने राम सुब्रमण्यन के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया था और इसी दौरान राम ने गुरमेहर का ब्रेन वॉश किया है। हालांकि राम इन सभी आरोपों से बेखबर दिखाई दिए।

Yogi Adityanath is a scoundrel who deserves to be dragged out of his office and thrown into jail for all his statements on women. I hope people of UP will do this soon.

— Voice Of Ram (@VORdotcom) April 28, 2018