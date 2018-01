बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी आने वाली फिल्म ‘गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ’ के प्रमोशन के लिए नये-नये फंडे अपना रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी फिल्म GOD SEX and TRUTH का शॉर्टकट नेम GST रखा है। राम गोपाल वर्मा ने इसकी तुलना नरेंद्र मोदी सरकार द्वार देश में करों की एकरुपता लाने के लिए लगाई गई GST सिस्टम से की है। बता दें कि ‘गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ’ 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में पोर्न फिल्म की मशहूर अभिनेत्री मिया मलकोवा अपनी अदाकारी के जलवे दिखाएंगीं। मिया मलकोवा इस फिल्म में बिना कपड़ों के नजर आ रहीं हैं। इस फिल्म के बारे में ट्वीट कर रामगोपाल वर्मा ने अंग्रेजी में लिखा, ‘Who’s more? Narendra Modi’s GST, Mia Malkova’s GST।’ इस ट्वीट पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। सुपर नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘मैं जानता हूं कि आपका जीएसटी मजेदार है लेकिन आप तुलना नहीं कर सकते हैं।’ हर्षा ने लिखा, ‘मोदी के जीएसटी का इनडायरेक्ट असर है, लेकिन रामू की जीएसटी डायरेक्ट असर डालती है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘रामू काका तुम पहले से ज्यादा मेंटल हो चुके हो, या पोर्न एडिक्शन हद से ज्यादा निकल गई है, डॉक्टर के पास जाइए।’

Who’s more? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 24, 2018

बता दें कि राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म क्रिटिक्स के बीच काफी चर्चा में है। इससे पहले राम गोपाल वर्मा ने लिखा था कि औरत के शरीर से ज्यादा सुंदर और याद रखने योग्य जगह पृथ्वी पर नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया था ‘मैं सच में विश्वास करता हूं कि इस दुनिया में एक औरत के शरीर से ज्यादा सुंदर और याद रखने योग्य कोई जगह नहीं है।’ इसके बाद उनका जीएसटी से जुड़ा ट्वीट आया है। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘ मोदी हमारी खुशियां छीन रहे हैं, रामू हमारा मनोरंजन कर रहे हैं।’ एक यूजर ने लिखा है कि इस फिल्म में हमें कुछ दार्शनिकता देखने को मिलेगी।

Is more — Abhi Stanley (@abhi_stanley) January 24, 2018

Modi GST is indirect rgv GST is direct impact — Harsha (@Harsha57632372) January 25, 2018

Always we r with u RGV….Mia malkova is more..to me.. — chaitanya (@chaitanyaburali) January 25, 2018

Ramu Kaka tum pehle se zaida Mental ho chuki ho ya Porn addiction haad se jaida nikaal Gaya Hain Go get professional help dude — JOKAR (@Rajesh_1947_) January 24, 2018

Good job….king of truth — Wasim Bhai (@WasimBh89723809) January 24, 2018

Modi taking our happinesses. Rgv gives entertainment — gvsssraju (@gvsssrajumani) January 25, 2018

