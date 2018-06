वीडियो: पत्नी के सामने पूछा ऐसा सवाल कि बगलें झांकने लगे दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल एक परफेक्ट कपल माने जाते हैं। दोनों ही स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, दिनेश जहां क्रिकेटर हैं, वहीं दीपिका मशहूर स्कवैश प्लेयर हैं। माना जाता है कि कार्तिक और उनकी पत्नी के बीच काफी अच्छा तालमेल है और दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफी अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान दिनेश कार्तिक अपनी पत्नी से जुड़े एक सवाल का गलत जवाब दे गए, जिस पर दीपिका का रिएक्शन देखकर कार्तिक बगलें झांकने को मजबूर हो गए। दरअसल एक स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल दिखाई दे रहे हैं।

इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एंकर दोनों से जुड़े कुछ सवाल करती हैं और दोनों को साथ-साथ अपने-अपने जवाब देने थे, जिससे दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। इसी क्रम में एंकर ने सवाल किया कि दीपिका को जापानी फूड पसंद है, इस पर दीपिका ने तो हां कहा, लेकिन दिनेश कार्तिक ना बोल गए। जिस पर दीपिका पल्लीकल खीझ गईं, वहीं एंकर मुस्कुराकर रह गईं। इस सब के बीच दिनेश सिर्फ चुपचाप खड़े रहे और अपनी पत्नी के पसंदीदा खाने की जानकारी ना होने पर सिर्फ मन-मसोस कर रह गए। एंकर ने इसके अलावा 2 अन्य सवाल भी पूछे और मजे की बात है कि इन दोनों सवालों का इस कपल ने एक-सा जवाब दिया। एक सवाल में एंकर ने पूछा कि दिनेश कार्तिक नहाते हुए हमेशा कुछ गुनगुनाते रहते हैं। इस पर दोनों ने हां में जवाब दिया।

.@DineshKarthik knows his cricket well but does he know his better half’s favourite cuisine? Find out below and catch all such interesting moments today on #NerolacCricketLIVE during the lunch show on Star Sports. pic.twitter.com/ju1v8OvXHJ

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 15, 2018