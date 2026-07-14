भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ना सिर्फ अपने गेम और अपनी कप्तानी की वजह से दुनियाभर में फेमस हुए हैं बल्कि ग्राउंड पर और ग्राउंड के बाहर उनकी सादगी भी उनकी लोकप्रियता की एक सबसे बड़ी वजह है। धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को तो अलविदा कह चुके हैं, लेकिन साल में एक बार वह IPL में जरूर नजर आते हैं और फिलहाल वह क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। ऐसे में धोनी इन दिनों अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। हाल ही में माही उस ढाबे पर गए थे जहां वह क्रिकेट जगत में फेमस होने से पहले जाया करते थे। सोशल मीडिया पर धोनी की तस्वीरें वायरल हैं।

सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं धोनी

अपने शांत स्वभाव की वजह से कैप्टन कूल के नाम से पहचान बनाने वाले धोनी वैसे तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी धोनी की हर पब्लिक प्लेस में होने वाली हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। रांची में रहते हुए माही अक्सर एक आम आदमी की तरह सड़कों पर अकेले ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं तो कभी बाइक पर ही अकेले निकल जाते हैं, लेकिन उनके फैंस फिर भी माही को पहचान लेते हैं।

इस ढाबे पर अक्सर जाते हैं धोनी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही माही की फोटो किसी रोड किनारे ढाबे की है जहां वह कथित रूप से अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हैं। धोनी को लेकर कहा जाता है कि वह अक्सर इस ढाबे पर चले जाते हैं। इस ढाबे पर धोनी अक्सर तब जाया करते थे जब उन्हें क्रिकेट में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन वो पहचान मिलने के बाद भी धोनी जब भी रांची में होते हैं तो वह इस ढाबे पर जरूर जाते हैं। पोस्ट के अनुसार, ढाबेवाले दोस्त ने उनसे पूछा था कि क्या वो फेमस होने के बाद भी वहां जाएंगे, उन्होंने हां कहा था और उस वादे को वे आज भी निभाते हैं।

कहां है यह ढाबा?

इंस्टाग्राम पर thesarcasticpage नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई धोनी की इस फोटो के साथ लिखा है कि रांची को जमशेदपुर से जोड़ने वाले हाईवे पर एक ढाबा है, जहां अधिकतर यात्री बिना नजर डाले वहां से निकल जाते हैं लेकिन धोनी जब भी यहां से गुजरते हैं तो यहां वो जरूर रुकते हैं। वायरल पोस्ट के मुताबिक, धोनी उन दिनों में यहां खाना खाने आया करते थे जब उनके पास सिर्फ एक बैट और एक सपना हुआ करता था कि देश के लिए क्रिकेट खेलना है।

इस ढाबे पर क्या खाते हैं धोनी?

वायरल पोस्ट के मुताबिक, इस ढाबे को संजय मुखर्जी नाम के शख्स ने शुरू किया था। यह ढाबा धोनी का रेग्युलर ढाबा हुआ करता था, लेकिन दुनियाभर में फेमस होने के बाद भी धोनी अभी भी यहां आते हैं। वायरल पोस्ट के मुताबिक, जब धोनी यहां आते हैं, तो उनके लिए बैकयार्ड में भगवान शिव की मूर्ति के पास एक खास टेबल लगाई जाती है। उन्हें कुछ चुने हुए स्टाफ मेंबर खाना सर्व करते हैं और उनका ऑर्डर शायद ही कभी बदलता है जो कि है चिली चिकन बोनलेस, बटर नान और एक मैंगो ड्रिंक।

2007 में इस ढाबा मालिक को गिफ्ट की थी कार

वायरल पोस्ट में बताया गया है कि एक बार जब धोनी यहां आए थे तो उन्होंने स्टाफ को 6 हजार रुपए की टिप दी थी जो कि खाने के बिल से कहीं ज्यादा थी। हालांकि धोनी का इस ढाबे से रिश्ता टिप से ज्यादा गहरा है। 2007 में मुखर्जी के बेटे की जनेऊ रस्म के लिए धोनी ने इनके परिवार को एक मारुति स्विफ्ट गिफ्ट की थी। उस वक्त धोनी ने बिना किसी लाइमलाइट के ऐसा किया था।

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