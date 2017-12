IND vs SL: धर्मशाला वनडे में महेंद्र सिंह धोनी ने किया कमाल, फैंस बोले- बॉस तो माही ही है

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम के लिए एक बार फिर संकट मोचक साबित हुए हैं। धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे एक दिवसीय मैच में उन्होंने ऐसे समय में जबरदस्त बल्लेबाजी की जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक समय में टीम इंडिया के सात बल्लेबाज महज 29 रन के भीतर आउट हो गए। इस दौरान धोनी ने 75 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को वनडे क्रिकेट में सबसे कम स्कोर बनाने से बचा लिया। बता दें कि रविवार (10 दिसंबर) को धर्मशाला में टीम इंडिया विराट कोहली के बिना ही मैदान पर उतरी है। उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान रोहित शर्मा को दी गई है।

हालांकि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम बल्लेबाजी में कोई खास कमाल नहीं कर सकी और टीम 112 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। इस मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियो के नाम कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बिना कोई रन बनाए 18 गेंद खेलकर आउट हो गए। वनडे में इतनी गेंदें खेलने के बाद भी बिना रन बनाए आउट होने का उन्होंने शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खुद कप्तान रोहित शर्मा भी 13 गेंद में दो रन बनाकर आउट हो गए। जबकि शिखर धवन भी बिना कोई रन बनाए छह गेंद खेलकर आउट हो गए। मैच में टीम के मौजूदा प्रदर्शन की बात की जाए धोनी ने इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

टीम के लिए धोनी के इस प्रदर्शन पर ट्विटर यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा की धोनी अब भी टीम इंडिया के मुख्य खिलाड़ी हैं। जबकि एक कमेंट में लिखा गया कि बॉस तो माही ही है।

देखें कमेंट-

See How #dhoni is selfish, he is not giving strike to Bumrah #INDvSL #1stodi — Lannister Tyrion (@deadpool2_0) December 10, 2017

I bet that every dhoni hater who ever cried for his retirement are glad that he’s out there today!#collapse #INDvSL — srinivas puranik (@PuranikSrinivas) December 10, 2017

MS Dhoni has spent more time with tailenders in his career than family. #INDvSL — Cricket Sarcasms (@CricketSarcasms) December 10, 2017

I am finding MS Dhoni haters…

I can’t see you guys…

Where are you? In Graves or somewhere else.. #INDvsSL #INDvSL #RohitSharma pic.twitter.com/62lk4072y1 — romil gada (@romilgada1) December 10, 2017