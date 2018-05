वीडियो: सुरेश रैना की बेटी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे धोनी, मचा खूब धमाल

क्रिकेटर सुरैश रैना की बेटी ग्रेसिया दो साल की हो गई।रैना और उनकी पत्नी प्रियंका ने धूमधाम से बेटी का जन्मदिन मनाया। बर्थडे पार्टी में महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह सहित पूरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम पहुंची। रैना और उनकी पत्नी प्रियंका के साथ बेटी ने कैंडल जलाने के साथ केक काटा। जन्मदिन की पार्टी का वीडियो बाद में हरभजन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। वहीं सुरेश रैना ने भी बेटी के बर्थडे पर एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया।इस वीडियो में बेटी ग्रेसिया का स्नैपचैट फिल्टर वाली फोटो है। फोटो को लेकर ट्वीट में सुरेश रैना ने कहा-मानो ग्रेसिया 20 साल की लड़की जैसा खुद को पेश कर रही है।बता दें कि सुरेश रैना ने अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से तीन मार्च 2015 को दिल्ली में शादी की थी।

.@msdhoni and other @ChennaiIPL stars at the the 2nd birthday celebration of @ImRaina‘s daughter Gracia #WhistlePodu pic.twitter.com/cSzNU74Tvc

— Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) May 15, 2018