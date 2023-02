हाथ में तमंचा, मुंह में सिगरेट लिए धीरेंद्र शास्त्री के भाई का वीडियो वायरल, लोग बोले- हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे होंगे

बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के वायरल वीडियो पर पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (वीडियोग्रैब – सोशल मीडिया)।

