ओडिशा सरकार ने 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को बहाल कर दिया है। जून 2025 में उन्हें कथित तौर पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नियुक्ति 21 मई 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के तहत की गई है।

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार का मामला अभी भी लंबित है, तब उनकी बहाली कैसे की जा सकती है।

धीमान चकमा की गिरफ्तारी क्यों हुई थी?

त्रिपुरा के रहने वाले धीमान चकमा ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में सब-कलेक्टर के पद पर तैनात थे। जून 2025 में ओडिशा विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप था कि उन्हें एक स्टोन क्रशर मालिक से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

यह मामला एक व्यवसायी की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि चकमा ने सरकारी काम में मदद करने के बदले 20 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने जाल बिछाया, जिसके दौरान उन्हें कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने उनके सरकारी आवास पर तलाशी ली। इस दौरान करीब 47 लाख रुपये नकद बरामद किए जाने का दावा किया गया। इसके बाद जांच और तेज हो गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया। कुछ समय न्यायिक हिरासत में रहने के बाद ओडिशा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अभी भी जांच के दायरे में है।

ओडिशा सरकार ने फिर से दी जिम्मेदारी

गिरफ्तारी के करीब एक साल बाद ओडिशा सरकार ने धीमान चकमा को सेवा में बहाल कर दिया है। उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। कई लोगों का कहना है कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को दोबारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना गलत संदेश देता है।

एक एक्स (पूर्व ट्विटर) यूजर ने लिखा, “क्या रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दोबारा नियुक्त करना जरूरी है? क्या उन्हें स्थायी रूप से निलंबित नहीं किया जा सकता? ऐसे लोगों को पूरी तरह सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। ट्रांसफर और नई पोस्टिंग सिर्फ जनता को भ्रमित करने का तरीका है।”

कौन हैं धीमान चकमा?

धीमान चकमा 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और त्रिपुरा से आते हैं। गिरफ्तारी से पहले वह कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में सब-कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। 2025 में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद वह चर्चा में आए। ओडिशा विजिलेंस ने उन पर 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और तलाशी के दौरान 47 लाख रुपये नकद बरामद करने का दावा किया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा जानकारी के अनुसार, धीमान चकमा का जन्म त्रिपुरा के एक दूरदराज के गांव में हुआ था। उन्होंने एनआईटी अगरतला से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। 2019 में उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर भारतीय वन सेवा (IFS) जॉइन की थी। बाद में 2021 में फिर यूपीएससी परीक्षा दी और बेहतर रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बने।

हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अभी भी लंबित है, इसके बावजूद ओडिशा सरकार ने मई 2026 में उन्हें बहाल कर नई जिम्मेदारी सौंप दी है। यह फैसला सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बहस का विषय बना हुआ है।