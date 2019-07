मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी पिछले दिनों संसद परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाने को लेकर खूब ट्रोल हुई थीं। लोगों ने उनके झाड़ू एक्ट का खूब मजाक उड़ाया था। उनके झाड़ू लगाने पर एक फैन ने धर्मेंद्र से सवाल किया था। इस सवाल पर रिएक्ट करते हुए धर्मेंद्र ने कह दिया था कि हेमा झाड़ू लगाते हुए अनाड़ी लग रही थीं। लेकिन अब धर्मेंद्र अपने इस कमेंट पर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं।

दरअसल धर्मेंद्र ने बुधवार को अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। धर्मेंद्र ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘कुछ भी कह बैठता हूं…कुछ भी की भावना को… कुछ भी समझ बैठते हैं यार लोग… ट्वीट बादशाह। कुछ भी किया… बात झाड़ू की भी… तौबा तौबा… कभी ना करूंगा.. हमका माफी दई दो मालिक।’

धर्मेंद्र के इस ट्वीट से लगता है कि उन्हें इस तरह से पब्लिकली अपनी पत्नी के लिए कमेंट करने का अफसोस है। वो भी तब जब पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों। हालांकि धर्मेंद्र के इस माफी वाले ट्वीट की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। लोग धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं।

बता दें कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हेमा मालिनी के संसद परिसर में झाड़ू लगाने को लेकर एक यूजर ने धर्मेंद्र से सवाल पूछ लिया- सर, मैडम ने कभी जिंदगी में झाड़ू उठाई क्या? इस यूजर के जवाब में धर्मेंद्र ने लिखा- हां फिल्मों में, मुझे भी अनाड़ी लग रहीं थी। मैंने मगर बचपन में अपनी मां का हमेशा हाथ बंटाया है। मैं झाड़ू में माहिर था। I love cleanliness.

बता दें कि पिछले दिनों हेमा मालिनी के साथ और भी कई सांसदों और मंत्रियों ने संसद परिसर में झाड़ू लगाया था। हालांकि हेमा ने जिस अंदाज में झाड़ू पकड़ा था उसे देखकर यही लग रहा था कि उन्हें झाड़ू पकड़ने नहीं आता है। इसी को लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया।

Participated in the cleanliness drive organised by the Lok Sabha Speaker pic.twitter.com/GuIulQ274K

— Hema Malini (@dreamgirlhema) July 13, 2019