देवकीनंदन ठाकुर ने पूछा- अल्पसंख्यकों की तरह हिंदू क्यों नहीं पैदा कर सकते 5-6 बच्चे? अलका लांबा ने कसा तंज

कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी कई तरह के कमेंट्स किये हैं।

देवकी नंदन ठाकुर (Photo Credit- @DN_Thakur_Ji)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram