मुंबई: भयंकर बारिश में भी ट्रैफिक संभाले रहा पुलिसवाला, लोग कर रहे सलाम

मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस जोरदार बारिश में ड्यूटी कर ट्रैफिक पुलिस का एक जवान सोशल मीडिया पर लोगों का चहेता बन गया है। लोग इस जवान की कर्तव्यपरायणता को सलाम कर रहे हैं। भारी बारिश में ड्यूटी कर रहे इस जवान का वीडियो वहां से गुजर रहे लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और इसे शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में भारी बारिश में बिना रेनकोट और छाता के एक जवान ट्रैफिक को गाइड करता दिख रहा है। इस ट्रैफिक पुलिस का वीडियो शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा, “काम के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सम्मानित किया जाना चाहिए, कर्तव्य और नौकरी के बीच यही फर्क होता है।”

एक यूजर ने लिखा, “मंबई ट्रैफिक पुलिस को सलाम।” एक दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा, “मुंबई पुलिस के प्रति आदर और नमन है, मुंबई में एक घंटे तक भारी बारिश हुई, हर कोई कोई अपने छत के नीचे सुरक्षित था, लेकिन शहर को बचाने वाले खुले आसमां में भारी बारिश के बीच तैनात रहे। ऐसे लोगों को नमस्कार है।” एक शख्स ने कहा, “मुंबई पुलिस के हार्डवर्क को सलाम करता हूं, ऐसे लोग तारीफ के काबिल हैं।”

hats off to this Mumbai traffic police @MumbaiPolice pic.twitter.com/NFo6cw6GJD — Ajinkya Bapat (@ajinkyabapat1) June 7, 2018

Respect and Salute to Mumbai Police.

Yesterday One Hour Heavy Rain in Mumbai.

Every one Safe Under Shelter But The Saviours of City Stood Tall in the Rain.

Salutes Respect. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice pic.twitter.com/ulx6VGlXev — MohsiN (@Mohsin_shaikh01) June 5, 2018

Mumbai Traffic Police Serving in Heavy Rain – Duty First https://t.co/68HDSDag2z via @YouTube @mtptraffic The Traffic Cop should be rewarded and acknowledged for his terrific dedication. This is the difference between Duty and a Job — Mitesh Mehta (@miteshamehta) June 5, 2018

बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मुंबई, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कुछ ही घंटे में पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘‘अगले 48 घंटों के हमारे पूर्वानुमान के अनुसार मानसून दक्षिणी कोंकण, गोवा और मुंबई में सात जून को पहुंच सकता है, जहां से वह महाराष्ट्र के उत्तरी भागों की ओर आगे बढ़ेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मानसून की शुरुआत के बाद इन इलाकों में अगले 24 घंटों में भयंकर बारिश होने की आशंका है।’’ अधिकारी ने कहा कि मछुआरों के लिए अरब सागर में ज्यादा आगे नहीं जाने के संदर्भ में भी चेतावनी जारी कर दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से महानगर में मानसून पूर्व बारिश जारी है। बारिश संबंधी घटनाओं में तीन लोगों की जान जा चुकी है।

