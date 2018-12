VIDEO: इस डिलीवरी ब्वॉय की हरकत देख हो जाएंगे हैरान, वायरल हो रहा वीडियो

जो लोग अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर कर घर पर खाना मंगवाते हैं उन्हें यह खबर जरुर देखनी चाहिए। घर पर खाना डिलीवरी करने वाली मशहूर कंपनी जोमैटो के एक डिलीवरी ब्वॉय का वीडियो इंटरनेट पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में डिलीवरी ब्वॉय ने जो हरकत की है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल रंग की टी-शर्ट पहने यह डिलीवरी ब्वॉय अपने स्कूटर से खाने का ऑर्डर पहुंचाने जा रहा है।

लेकिन अचानक वो सड़क किनारे अपना स्कूटर रोक देता है। इसके बाद यह डिलीवरी ब्वॉय ऑर्डर किये गए खाने को खोलता है और इस खाने को खाने लगता है। खाना खाने के बाद कंपनी का यह कर्मचारी खाने को दोबारा पैक कर देता है। इसके बाद वो दूसरे पैकेट को भी खोलता है और इसमें से भी खाने के बाद उसे उसी तरह पैक कर रख देता है और फिर खाने की डिलीवरी देने निकल जाता है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद जोमैटो ने बयान जारी कर कहा है कि वो इस पूरे मामले की आंतरिक रुप से जांच कराएगी। कंपनी ने इसे दुर्लभ केस करार देते हुए कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में विश्वास करती है। हालांकि सफाई पेश करने के बाद भी कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद कंपनी को ट्रोल किया है।

What is this @Zomato I just placed an order, should I cancel it? pic.twitter.com/L6izWHajpO

— Ankita (@Miss_Takken) December 10, 2018