कभी-कभी जिंदगी में अनजान चेहरे भी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें ताउम्र भुला पाना मुश्किल होता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में घर तक पार्सल पहुंचाने वाले डिलीवरी एजेंट को हम शायद ही कभी इतना याद रखते हों, लेकिन सोचिए, अगर वही शख्स मुसीबत के वक्त आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने इंसानियत और मदद की भावना को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

दरअसल, डॉ. शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी रसोई में आग लगने के दौरान एक डिलीवरी एजेंट मदद के लिए आगे आता नजर आ रहा है। डॉ. जोशी के मुताबिक, वह शख्स उनके घर पार्सल देने आया था, लेकिन हालात बिगड़ते देख उसने बिना देर किए उनकी मदद की।

एक अनजान महिला की परेशानी को देखकर आगे आने वाले इस शख्स के कदम ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है।

पार्सल देने आया था डिलीवरी एजेंट, फिर हुआ कुछ ऐसा

डॉ. शिवांगी जोशी के कैप्शन के मुताबिक, डिलीवरी एजेंट पिछली रात उनके घर पार्सल पहुंचाने आया था। इसी दौरान उनकी रसोई में आग लग गई। ऐसे मुश्किल समय में डिलीवरी एजेंट ने पीछे हटने या मदद के लिए किसी और का इंतजार करने के बजाय तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। डॉ. जोशी ने अपनी पोस्ट में डिलीवरी एजेंट का नाम नहीं बताया है, लेकिन उनके शब्दों से साफ झलकता है कि उस मुश्किल घड़ी में मिली मदद उनके लिए कितनी मायने रखती है। उन्होंने इस घटना को किसी बड़े ड्रामे की तरह पेश करने के बजाय उस इंसान की संवेदनशीलता और मदद करने के जज्बे को सामने रखा।

किस तरह डिलीवरी ब्वॉय बना मददगार?

इस घटना में सबसे खास बात यह थी कि डिलीवरी एजेंट ने बिना कुछ सोचे-समझे उस महिला की मदद की जो अनजाने में ही आग की चपेट में आ सकती थी। डिलीवरी ब्वॉय ने इंसानियत को प्राथमिकता दी और किचन में काम कर रही महिला की आग से जान बचाई।

किस तरह लगी किचन में आग

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गैस पर एक पैन में तेल डालकर छोड़ गई थी। कुछ देर बाद तेल तेज गर्म हो गया और उसमें आग भड़क उठी। जब महिला डिलीवरी एजेंट से पार्सल लेने पहुंची, तब तक आग बर्तन को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग की लपटें देखकर महिला घबरा गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। आग इतनी तेज थी कि महिला को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे बुझाए। ऐसे में डिलीवरी एजेंट ने बिना देर किए अंदर आकर आग बुझाई और महिला की मदद की और उसे इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने में सहारा दिया।



पेशे से नहीं, इंसानियत से होती है पहचान

डॉ. शिवांगी जोशी ने अपनी पोस्ट में एक अहम बात कही। अक्सर हम लोगों को उनके पहनावे, काम या पेशे के आधार पर आंकने लगते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके व्यवहार और मुश्किल समय में किए गए काम से होती है। डिलीवरी एजेंट ने उस वक्त उनकी मदद की जब वो बेहद परेशान थी। उन्होंने डिलीवरी ब्वॉय को दिल से शुक्रिया अदा किया।

सोशल मीडिया पर लोग किस तरह कर रहे हैं रिएक्ट?

सोशल मीडिया पर लोग डिलीवरी ब्वॉय की तारीफ कर रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने डिलीवरी ब्वॉय की तारीफ करते हुए उसे भावनाओं और संवेदनाओं से भरा इंसान बताया है। डॉ. जोशी ने लोगों से इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील की है, ताकि इस घटना के जरिए मदद और इंसानियत का संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। हीरो बनने के लिए किसी खास पहचान या बड़े पद की जरूरत नहीं होती। कई बार जरूरत के समय उठाया गया एक छोटा-सा कदम किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन जाता है।

किचन में आग लग जाए तो क्या करें?

रसोई में आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सुरक्षित कदम उठाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले गैस की डायरेक्ट सप्लाई बंद करें। तेल की आग पर पानी न डालें, इससे आग तेजी से फैल सकती है। आग को ढकने का प्रयास केवल सुरक्षित स्थिति में करें। छोटी आग को उपयुक्त ढक्कन या फायर ब्लैंकेट से बुझाया जा सकता है। आग फैलने पर तुरंत बाहर निकलें, आग बुझाने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में न डालें। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालें और आपातकालीन सहायता को फोन करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट के कैप्शन और विवरण पर आधारित है। घटना की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। आग से बचाव संबंधी जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और दमकल सेवा या आपातकालीन सहायता से संपर्क करें।