दिल्ली की एक महिला ने एक गजब का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, लोग महिला के इस तरीके से इंप्रेस हैं। महिला का UPI पेमेंट कम करने का तीन महीने का एक्सपेरिमेंट वायरल हो गया है। महिला ने बताया है कि कैश का इस्तेमाल शुरू करने से पैसे के बारे में उनकी सोच कैसे बदल गई।

दिल्ली की महिला ने क्या एक्सपेरिमेंट किया?

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर सदाफ़ ने बताया कि वह रोज़मर्रा के खर्चों के लिए डिजिटल पेमेंट के बजाय ज़्यादातर कैश का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने इस बदलाव को “पिछले 6 महीनों में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि” बताया और कहा कि इससे उन्हें यह बेहतर ढंग से पता चलता है कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है।

इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की वजह बताते हुए सदाफ़ ने कहा कि वह अभी ज़्यादातर खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल न करने का यह तीसरा महीना है और उन्होंने अपनी खर्च करने की आदतों में काफ़ी फ़र्क देखा है।

एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा?

उन्होंने कहा, “सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि अब मैं अपने खर्चों को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गई हूँ। UPI में होता यह है कि 5 छोटे-छोटे पेमेंट करना बहुत आसान होता है और पता भी नहीं चलता। अचानक ही मैं बिना सोचे-समझे 1,000 रुपये खर्च कर देती हूं।”

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कैश करने से क्या फायदा हुआ?

उन्होंने आगे बताया कि कैश में पेमेंट करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है क्योंकि नोट देने से हर खर्च ज़्यादा असल लगता है। उन्होंने कहा, “जब भी मैं 500 रुपये का नोट देती हूं, तो मुझे महसूस होता है कि पैसे मेरे वॉलेट से जा रहे हैं। मुझे पता होता है कि मैंने कितना खर्च किया है और मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। सिर्फ़ इसी वजह से मेरी बिना सोचे-समझे खर्च करने की आदत लगभग खत्म हो गई है।”

सदाफ़ के अनुसार, कैश की वजह से बजट बनाना भी आसान हो गया है। बैलेंस चेक करने के लिए बैंकिंग ऐप खोलने के बजाय वह तुरंत देख सकती हैं कि उनके वॉलेट में कितने पैसे बचे हैं, जिससे अपनी खर्च करने की सीमा के अंदर रहना आसान हो जाता है।

साथ ही, सदाफ़ ने माना कि UPI का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कई बार दुकानदार खुले पैसे नहीं लौटा पाते या उनके पास सही नोट नहीं होते, ऐसे में डिजिटल पेमेंट ही ज़्यादा व्यावहारिक विकल्प बन जाता है।

संतुलन बनाए रखने के लिए, अब वे ’80:20 नियम’ अपनाती हैं यानी अपने खर्च के लिए रखे पैसे का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कैश में रखती हैं और UPI का इस्तेमाल तभी करती हैं जब कैश से पेमेंट करना मुश्किल हो।

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “कुल मिलाकर, मैं पूरी तरह से UPI के इस्तेमाल पर वापस नहीं जा रही हूं। इस प्रयोग ने सचमुच मेरे पैसे खर्च करने के तरीके को बदल दिया है और अभी के लिए मैं ज़्यादातर कैश का ही इस्तेमाल कर रही हूं, देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में यह कैसा रहता है।”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक्सपेरिमेंट

उनके वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी और कई यूज़र्स ने अपने ऐसे ही अनुभव शेयर किए। एक यूज़र ने लिखा, “दुर्भाग्य से, ज़्यादातर लोग अब कैश स्वीकार नहीं करते हैं, खासकर ज़ोमैटो/ब्लिंकइट; पता नहीं उन्होंने COD (कैश ऑन डिलीवरी) का ऑप्शन क्यों रखा है। यहां तक कि इस हफ़्ते पोस्ट ऑफ़िस में भी कहा गया, ‘मैम, UPI से पेमेंट कीजिए’।”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “दुर्भाग्य से, अब किसी के पास छुट्टे पैसे (change) नहीं होते और वेंडर 10 रुपये भी छुट्टे देने को तैयार नहीं होते।” एक और ने लिखा था, “यह बहुत अच्छी बात है, हमें कैश का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पैसे की असल कीमत का एहसास होता है। वरना यह तो बस बिना कीमत वाला कागज़ है… जो बिना किसी मूल्य के गायब हो जाता है…” एक अन्य यूज़र ने बताया, “मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है… क्योंकि मेरे अकाउंट से तो पैसे गायब हो जाते हैं… लेकिन पर्स में सुरक्षित रहते हैं।”

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