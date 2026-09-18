दिल्ली की एक महिला ने अपनी कहानी शेयर की है कि कैसे वह 22 हजार से अपनी कमाई बढ़ाकर 1.5 लाख कर ली। महिला ने दावा किया है कि वह पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करके भी सिर्फ 22 हजार महीना कमाती थी। अब उसने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली और साथ ही कंटेट क्रिएशन का भी काम करती है। इस तरह अब वह हर महीने लगभग 1.5 लाख महीना कमाती है। युवती की पोस्ट ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

अपनी पोस्ट में उसने बताया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में भारी काम के बावजूद उसकी सैलरी ₹22,000 थी, जो सरकारी नौकरी में आने के बाद बढ़कर लगभग ₹90,000 हो गई। पार्ट-टाइम कंटेंट क्रिएटर के तौर पर किए गए साइड काम से उसकी कमाई और भी बढ़ गई।

मानसी नाम की इस महिला ने इंस्टाग्राम पर अगस्त महीने की अपनी कमाई के बारे में बताते हुए एक वीडियो शेयर किया। उसने बताया कि उस महीने उसने कुल ₹1.56 लाख कमाए, जिसमें सरकारी नौकरी से मिली सैलरी और सोशल मीडिया पर ब्रांड कोलैबोरेशन से हुई कमाई, दोनों शामिल हैं।

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महिला ने बताया कि कमाई में सरकारी नौकरी और कंटेंट क्रिएशन से होने वाली आय शामिल है। कुल मिलाकर, उसने अपनी फुल-टाइम सरकारी नौकरी से ₹90,000 कमाए, जबकि कंटेंट क्रिएशन से ₹66,000 की कमाई की। मानसी ने बताया कि अगस्त में उन्होंने Pears, Plush और Inde Wild जैसे पांच ब्रांड्स के साथ काम किया। हर कोलैबोरेशन के लिए उन्हें ₹9,000 से ₹15,000 के बीच मिले, जिससे उनकी कुल कमाई ₹66,000 हो गई।

हालांकि कंटेंट क्रिएशन उनकी महीने की कमाई में काफी योगदान देता है, लेकिन मानसी ने साफ़ किया कि यह उनकी फुल-टाइम सरकारी नौकरी के साथ-साथ एक पार्ट-टाइम काम है। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है।

“मैंने लंबा सफ़र तय किया है”

पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कमाई में पहले की प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के मुकाबले काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा, “मैं पहले एक प्राइवेट नौकरी करती थी, जहां बहुत ज़्यादा काम के बावजूद मुझे हाथ में ₹22,000 मिलते थे। पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि मैंने लंबा सफ़र तय किया है और यह तो बस शुरुआत है।”

मानसी ने आगे कहा, “मैं कड़ी मेहनत करती रहना चाहती हूं, आगे बढ़ती रहना चाहती हूं और आने वाले सालों में और बेहतर करना चाहती हूं। इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। मुझे थोड़ा मोटिवेशन दें और आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें।” इस पोस्ट ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है, खासकर उनकी शुरुआती सैलरी और मौजूदा कमाई के बीच के बड़े अंतर की वजह से।

कुछ लोग यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि क्या सरकारी कर्मचारी कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं। एक शख्स ने पूछा, “क्या सरकारी नौकरी के साथ कंटेंट क्रिएशन से कमाई करने की इजाज़त है?” मानसी ने जवाब दिया, “हां।” आपको मानसी की यह कहानी कैसी लगी।

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डिस्क्लेमर: यह लेख यूज़र द्वारा बनाए गए कंटेंट पर आधारित है। ओरिजिनल पोस्ट में किए गए दावों की जनसत्ता स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।