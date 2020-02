राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। सोमवार से भड़की हिंसा में अब तक एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। जाफराबाद और मौजपुर में सोमवार को हिंसा हुई। वहां सीएए के विरोध और समर्थन वाले लोग आमने-सामने आ गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की इन वारदातों की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसवाले भी उपद्रवियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं।

ये वीडियो खजूरी खास का बताया जा रहा है। वीडियो में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भीड़ लगातार पथराव कर रही है जबकि काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। उनमें से दो को पथराव करते देखा जा सकता है, जबकि अन्य पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं।

This is Khajuri Khas, Wazirabad main road. A shop is burning. Heavy stone pelting. Notice what the cops are doing though? @TOIDelhi pic.twitter.com/NNy4m2oUgs — Jasjeev Gandhiok (@JasjeevSinghTOI) February 24, 2020

इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ऐसी हरकत करनी है तो वर्दी उतार खाकी चड्डी पहन ले दिल्ली पुलिस। लोग पुलिस पर आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगा रहे हैं।

देखिए ऐसे ही कुछ लोगों की प्रतिक्रियाए:

These are goons in police dress. Shame — Mohammad Shah (@DM_Shah91) February 24, 2020

Why are Cops on one side of the clash ?? Why are they helping one of the side in rioting ?? — Faraz (@iamAKHTER) February 24, 2020

Wah Bhai गजब का मेल है वर्दी उतार कर खाकी चड्डी पहन लो — irshad shekh (@irshads98491137) February 24, 2020

You can clearly see how the cops turn around & let the ppl pelting stones. They watched & WALKED AWAY. — Priyanshi Shrivastav (@y_priyanshi) February 24, 2020

@CPDelhi , Sir itni achchi patharbazi ki training kahan se dilatey ho apney jaanbaaz thullon ko???? — Nishant Pant (@nishantpant_in) February 24, 2020

Cops r not doing anything

Because they are pro caa & rss goons — mohammed ibrahim (@mohamme15824232) February 24, 2020

One of them is actually pelting stones himself. And they are not even afraid of being caught on camera. They have their orders. — Persephone, Poha expert (@pursephoney) February 24, 2020

Yeh Jo dehshatgardi hai ….. Iske pichche vardi hai ……. — Insha A Chauhan (@abumushir2013) February 24, 2020

CAA और NRC को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार को करीब सात-आठ इलाकों में हिंसा भड़की। नागरिकता कानून के पक्ष और विपक्ष में रहे लोगों ने मौजपुर, जाफराबाद और भजनपुरा सरीखे इलाकों में एक दूसरे पर जहां पत्थरबाजी की। वहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को भी निशाना बनाया और उनमें आगजनी की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्सटेबल रतन लाल समेत 7 लोगों की जान चली गई।

फिलहाल उत्तर पूर्वी-दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए।

