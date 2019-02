दिल्ली में जनता को आइना क्यों दिखा रही पुलिस? तस्वीरें और वीडियो हुए वायरल

बीतें कुछ महीनों में या यूं कहें कि कुछ सालों में देशभर के विभिन्न पुलिस विभागों ने जनता तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए कई बार सोशल मीडिया जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इस मामले में मुंबई पुलिस और नागपुर पुलिस खासी सक्रिय रही। दोनों विभाग लगातार सोशल मीडिया में विभिन्न मुद्दों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। खास बात यह है कि दूसरे पुलिस विभागों की तरह दिल्ली पुलिस भी अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए जनता को जागरुक करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। इसके लिए बकायदा एक वीडियो भी बनाया गया है, जिसे सोशल मीडिया में शेयर किया।

वीडियो में दिल्ली पुलिस के अफसर आइना लेकर उन लोगों के पास पहुंचे जो बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे थे या यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। शेयर किए वीडियो में एक पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हाथ में आइना और प्लेकार्ड लेकर उन लोगों के पास पहुंचा जो यातायात संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक ऐसे ही बाइक सवार के पास पहुंचा, जिसकी पिछली सीट पर बैठी महिला ने हेलमेट नहीं पहना रखा था।

इस दौरान पुलिसकर्मी ने हेलमेट बिना यात्रा कर रही महिला को आइना दिखाया। इसके उन्हें कुछ प्लेकार्ड दिखाए। जिनमें ‘क्योंकि आइना झूठ नहीं बोलता’, मेरा हेलमेट मेरी सुरक्षा और आपकी…?’, ‘सदैव आईएसआई मार्क वाला ही हेलमेट प्रयोग करें’, ‘आपकी सुरक्षित यात्रा की शुभकामना’ जैसी बातें लिखीं। इसके बाद एक अन्य पुलिसकर्मी महिला को एक कार्ड देता हुआ नजर आ रहा है।

यहां क्लिक कर देखें वीडियो-

ACTIVITIES ON THE FINAL DAY OF NATIONAL ROAD SAFETY WEEK (04.02.2019 – 10.02.2019) BY THE TRAFFIC UNIT OF DELHI POLICE pic.twitter.com/efCphQa0sQ

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 10, 2019