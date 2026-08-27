दिल्ली के पंसाली चौक इलाके में ट्रैंफिक पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाकर एक ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली और बड़ा हादसा होने से रोक लिया। सुबह करीब 6:41 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे उसका 25 साल चालक साहिल दब गया। पैर फंसने के कारण वह खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। मौके पर पहुंचे रोहिणी ट्रैफिक सर्कल के ASI संजय ने बिना देर किए टीम के साथ रेस्क्यू शुरू किया और चालक को ट्रक के नीचे से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई।

घटना दिल्ली के पंसाली चौक इलाके की है, जहां एक ट्रक के पलटने से उसके नीचे दबे ड्राइवर को याताघट यात पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) ने निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि घटना बुधवार सुबह करीब 6.41 बजे हुई जब एक ट्रक के पलटने की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को दी गई। इसके बाद रोहिणी यातायात सर्कल के एएसआई संजय मौके पर पहुंचे और चालक को वाहन के नीचे फंसा हुआ पाया, लोग पुलिसकर्मी के नेक दिल की तारीफ कर रहे हैं।

29 साल की उम्र में कॉर्पोरेट नौकरी से ले ली ‘रिटायरमेंट’, महिला ने 4 स्टेप में बताया कैसे किया पूरा प्लान?

अधिकारी ने आगे बताया कि ड्राइवर का पैर पलटे हुए ट्रक के नीचे फंस गया था और वह खुद को निकालने में असमर्थ था। उसकी पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी 25 साल के साहिल के रूप में हुई। एएसआई ने घटनास्थल पर कर्मियों का सहयोग लिया और ड्राइवर को ट्रक के नीचे से निकालने में कामयाब रहे, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

“सैलरी बढ़ानी चाहिए”, बेंगलुरु में खराब हुई स्कूटी तो ऑटो ड्राइवर बना मसीहा, VIDEO शेयर कर लड़की ने कहा- इंसानियत जिंदा है

यह भी पढ़ें- Kanpur: पेन गिफ्ट लेकर SP से मिलने पहुंची महिला, देखते ही रो पड़ी, फिर SP ने कसकर गले लगा लिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…