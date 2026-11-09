दिल्ली- एनसीआर में रविवार शाम को एयर क्वालिटी में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि दिवाली के जश्न के बीच पटाखों के धुएं ने प्रदूषण के लेवल को और बढ़ा दिया। शाम 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 371 रहा, जिससे यह बहुत खराब कैटेगरी में आ गया और खतरनाक रूप से “गंभीर” लेवल के करीब पहुंच गया।

जैसे-जैसे नेशनल कैपिटल में उत्सव का रंग चढ़ने लगा कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि उन्हें स्मॉग की एक परत और हवा में पटाखों के धुएं की तेज गंध महसूस हुई।

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दिल्ली-एनसीआर AQI स्तर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है।

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Gurgaon's Diwali feels different.



People leave for their hometowns, cafes get quieter, markets lose their usual energy, and those who stay are busy checking #AQIdelhi before stepping outside.



Imagine a city full of people chasing their dreams, but when it's time to celebrate,… — Shraddha (@Shraddhaship) November 4, 2026

AQI ने त्योहारों के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की चिंताओं को दिखाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2021 के बाद दिवाली के दिन सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई, जिसमें कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हर घंटे PM 2.5 का कंसंट्रेशन 1,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (µg/m³) के करीब पहुंच गया।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-