मॉडल और एक्ट्रेस गौहर खान मुसलमानों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। मंगलवार (17 जुलाई) को उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बाबत एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। वह इसमें तख्ती लिए थीं। टॉक टू मुस्लिम (मुस्लिमों से बात करो) और स्टॉप द हेट (नफरत रोको) के हैशटैग के साथ उस पर लिखा था, “मैं भारतीय मुस्लिम हूं। मैं इंसान भी हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं।”

गौहर ने ट्वीट के साथ लिखा, “सच में समझ में नहीं आता है कि ऐसा भी दिन आएगा, जब मुस्लिम नेता या उस धर्म के आम इंसान से बात करने पर आपकी राष्ट्रीयता और आस्था पर सवाल उठने लगेंगे। देश से मैं हिंदू हूं। आस्था से मैं मुस्लिम हूं और दिल से मैं भारतीय हूं। यही मेरी पहचान है।”

दिल्ली विधानसभा के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मॉडल की इसी टिप्पणी पर अपनी राय दी। बोले, “ये कलाकार लोगों के पास काम है या फिर वे दिमाग से पैदल हैं?” देखिए उनका ट्वीट-

इस्लाम फोबिया के विरोध में चलाए इस अभियान में गौहर के अलावा बॉलीवुड से कई बड़े नाम शामिल हुए हैं। मसलन स्वरा भास्कर और राणा सफ्वी ने इस मसले पर अपनी राय जाहिर की। सफ्वी बोलीं, “भारत को प्यार और शांति के लिए दुनिया में जाना जाता है। टॉक टू ए मुस्लिम कोई अपराध नहीं है।”

I'm an Indian Muslim

I have fun,

I enjoy life

I can talk to you on Shakespeare, Ghalib, Meerabai, the Mughals and the First war of Indian independence

Of Muslim contribution to freedom struggle

Come talk to me#TalkToAMuslim #TalktoaMuslim pic.twitter.com/4qE6gP7nAQ — Rana Safvi رعنا राना (@iamrana) July 17, 2018

I’m a Hindu. I talk to Muslims. Guess they are humans too. #TalkToAMuslim pic.twitter.com/tnzcEF4nkd — ektaa malik (@ektaa_malik) July 17, 2018

