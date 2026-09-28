दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक छोटा बच्चा खो गया, अपने माता-पिता से बिछड़ने के बाद वह रोने लगा। डरे हुए बच्चे पर एक CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) जवान की नजर पड़ी। जवान ने बच्चे को अपने साथ रखा और माता-पिता से मिलाने की कोशिश में जुट गया। इसके बाद बच्चे की बेचैनी तब खत्म हुई जब वह अपने माता-पिता से मिला।

बेटे को देखते ही मां दौड़ पड़ी और उसे कस कर गले लगा लिया। इसके बाद से दोनों रोने लगे, बच्चा इस समय काफी घबराया हुआ था। यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह सब CISF के जवान की वजह से हो पाया, जो बच्चे के परिवार के मिलने तक उसके साथ ही रहे, चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

वायरल हुआ वीडियो

इस भावुक पल का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें लोग डरे हुए बच्चे को उसके परिवार से मिलाने में मदद करने के लिए सुरक्षाकर्मी की तारीफ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम यूजर रोशन द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत बच्चे की मां के तेजी से ट्रेन से बाहर निकलने से होती है। उनके पीछे-पीछे बच्चे के पिता भी तेजी से अपने बच्चे की ओर बढ़ते हैं। बेटे के मिलने के बाद मां ने तुरंत लड़के को कसकर गले लगा लिया और उसे दिलासा दिया। डरावनी जुदाई के बाद अपने बेटे को करीब पाकर मां के चेहरे पर साफ राहत देखी जा सकती थी।

बच्चे के मिलन बाद एक अन्य यात्री ने माता-पिता को एक काम की सलाह दी। उन्होंने सलाह दी, “बच्चे को कोई फ़ोन नंबर याद करवा दें। उसे पता तो है कि घर का पता क्या है, लेकिन उसे फ़ोन नंबर भी याद रखना सिखाएं लेकिन CISF जवान के दिलासा देने वाले शब्द सबसे खास थे।

टेंशन मत लीजिए, हम लोग सेवा में लगे हैं

जवान ने परिवार से कहा, “टेंशन मत लीजिए, हम लोग सेवा में लगे हैं।” यह वीडियो वायरल हो गया है, जिसे 14 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है और लोगों ने दिल को छू लेने वाली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने CISF के जवानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने समय रहते मदद की और यह पक्का किया कि भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर बच्चा अकेला न रह जाए। कई लोगों ने उस जवान की तारीफ़ भी की कि उसने शांत रहकर उस लड़के को दिलासा दिया, जबकि वह पल साफ़ तौर पर लड़के के लिए बहुत मुश्किल और घबराहट भरा था।

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तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…