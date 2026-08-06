दिल्ली में 35 साल के एक शख्स की एक दिन अचानक नौकरी चली जाती है, वह यह बात घरवालों को एक साल तक नहीं बताता है। उसे लगता है नौकरी है लग जाएगी मगर उसे निराशा हाथ लगती है। वह इतना तंग हो जाता है कि परिवार से अपनी नौकरी जाने की बात छिपाने और कर्ज वसूली एजेंट से परेशान होकर खुद के ही अपहरण का नाटक करता है, लेकिन पुलिस उसे गाजियाबाद से ढूंढ निकालती है। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं।

पूरा मामला क्या है?

वह मीडिल क्लास से है, उसके ऊपर ईएमआई की किस्त भरने की टेंशन है। वह सोचता है मैं सब मैनेज कर लूंगा। एक दिलासा खुद से कि एक दिन नौकरी मिलेगी औऱ फिर से सब सही हो जाएगा। वह रोजाना की तरह उठता है ऑफिस के लिए तैयार होता है घर से निकल जाता है जहां-तहां समय बीताता है औऱ टाइम होने पर घर लौट जाता है। शायद उसे लगता है कि नौकरी जाना शर्म की बात है या फिर ये डर भी कि दुनिया पुरुषों को जज इसी आधार पर जज करती है मगर उसके हाथ निराशा हाथ लगती है। ऐसा करना अपराध है मगर सच सुनकर हर कोई हैरान है।

घरवालों का लगता है कि वह जॉब कर रहा है हालांकि हकीकत में वह ऑफिस जाने का नाटक करता है क्योंकि उसकी नौकरी तो एक साल पहले ही जा चुकी होती है। समय बीतने के साथ उसके पैसे खत्म हो जाते हैं ईएमआई के लिए एजेंट के फोन आने लगते हैं आखिरकार वह अपने ही अपहरण का नाटक कर लेता है।

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दरअसल, रोहिणी में इस शख्स की कार लवारिस हालत में मिलने के बाद उसके परिवार ने पुलिस का रुख किया और उसके अपहरण का शक जताया। पुलिस ने बताया कि रोहिणी का रहने वाला यह शख्स तीन अगस्त को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था।

पुलिस ने ऐसे लगाया पता

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि तीन अगस्त को रात करीब 8:05 बजे उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि वह जल्द ही घर लौट आएगा। बाद में उसने परिवार को बताया कि रोहिणी सेक्टर-28 के पास उसकी गाड़ी एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की गाड़ी से हल्की सी टकरा गई थी और वह उन्हें छोड़ने जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि इसके कुछ मिनट बाद, उसने अपने छोटे भाई को फोन किया और सिर्फ ‘दीपू… दीपू.. रुको… कहकर फोन कट गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। उसके परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की और बाद में उसकी कार रोहिणी सेक्टर-28 के पास सड़क पर लावारिस हालत में मिली।

शिकायत के आधार पर, शाहबाद डेयरी पुलिस ने संदिग्ध अपहरण का मामला दर्ज किया और बाहरी उत्तरी ज़िले की पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने उसे गाज़ियाबाद में कौशांबी मेट्रो स्टेशन बस स्टैंड के पास ढूंढ निकाला और उसके परिवार से मिलाया।

परिवार को भी नहीं थी सच्चाई की भनक

अधिकारी ने कहा, “पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह लगभग एक साल से बेरोज़गार था, लेकिन परिवार को सच न बताने के लिए रोज़ काम पर जाने का नाटक करता था। उसने कई कंपनियों से कर्ज भी लिया था और किस्तें नहीं चुका पा रहा था, जिससे वसूली एजेंटों का दबाव बढ़ रहा था।” अधिकारी ने बताया कि आर्थिक तंगी का सामना न कर पाने और परिवार से टकराव के डर से वह अपनी मर्ज़ी से घर से चला गया था और पकड़े जाने से बचने के लिए अलग-अलग जगहों पर रह रहा था।

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फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 21 साल के आरोपी अमित ने करीब दो महीने पहले ही इस वारदात की साजिश रच ली थी और इस घटना को अंजाम देने के लिए खासकर नया चाकू भी खरीदा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी काफी समय से संध्या शर्मा (28) पर हमला करने के अवसर की तलाश में था। और अधिक पढ़ें…