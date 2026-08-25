लुटियंस दिल्ली से दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है, यहां मंगलवार को एक 5 स्टार होटल की चौथी मंजिल से कथित तौर पर कूदने से 37 साल के एक शख्स की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान नई दिल्ली निवासी दिविज मारिया के रूप में हुई है। घटना के आस-पास के लोग पुलिस के एक ‍वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संसद मार्ग थाने को सूचित किया गया कि ले मेरिडियन होटल के पूल की तरफ से एक शख्स ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी।

पुलिस के अनुसार, उसे आरएमएल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि अपराध टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

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प्रारंभिक जांच के अनुसार, उसने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम की एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वह पिछले कुछ महीनों से अवसाद का इलाज करा रहा था, शख्स की शादी हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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डिस्क्लेमर: इस खबर में आत्महत्या का जिक्र है। यदि आप या आपका कोई परिचित तनाव, डिप्रेशन या नकारात्मक विचारों से जूझ रहा है, तो कृपया अकेले न रहें। मदद मांगने में संकोच न करें। आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: KIRAN Mental Health Helpline: 1800-599-0019 (24×7) AASRA: 91-9820466726 (24×7) Vandrevala Foundation: 1860-2662-345याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है।