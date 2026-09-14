दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाका तब थर्रा गया जब यहां सोमवार की सुबह बाइक सवार दो हमलावरों ने एक जिम ट्रेनर की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, इलाके में करीब 15 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे आया नगर गांव में हुई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान जिम ट्रेनर विजय (28) के रूप में हुई है। पुलिस को शक है कि यह गोलीबारी आपसी रंजिश का नतीजा थी। विजय नाम के पीड़ित पर आया नगर गांव में सुबह करीब 10 बजे बाइक सवार दो हमलावरों ने हमला किया।

आरोप है कि हमलावरों ने उस पर गोली चलाई और फिर मोटरसाइकिल से मौके से भाग गए। गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई और घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

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पुलिस ने कहा कि इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया, जहां कुछ महीने पहले भी इसी तरह की गोलीबारी की खबर सामने आई थी। शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आया नगर गांव में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच जारी है।

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मुंबई के चेंबूर इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आ रही जो हर देश की आर्थिक राजधानी में चर्चा का विषय बन गया है। यहां लगभग 20 मरी हुईबिल्लियों के क्षत-विक्षत मिले हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। पिछले हफ्ते भी लगभग इसी हाल में 6 बिल्लियां मृत पाईं गई हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…