Delhi Election/Chunav Results 2020: दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम/रुझान से स्थिति साफ हो गई है कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक AAP को 63 सीटें मिल रही हैं तो वही बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आती दिख रही हैं। कांग्रेस खाता खोलने में भी सफल नहीं रही। इस प्रचंड जीत पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मेरी जीत नहीं पूरे दिल्ली की जीत है..दिल्ली के हर परिवार की जीत है।

मतगणना से पहले एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही गई थी। लगभग सारे न्यूज चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की वापसी पर मुहर लगाई थी। अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे ने भी माय एक्सिस के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया था जिसमें AAP को 59 से 68 सीटें मिलने ती बात कही गई थी तो वहीं बीजेपी के खाते में इस सर्वे ने 2 से 11 सीटें जाने का अनुमान लगाया था। काफी हद तक नतीजे भी इसी तरह के आते दिख रहे हैं।

अपने सर्वे को सटीक बैठता देख माय एक्सिस के चेयरमैन और एमडी प्रदीप गुप्ता टीवी स्टूडियो में ही नाचने लगे। प्रदीप गुप्ता को इंडिया टुडे के राजदीप का भी साथ मिला। दोनों ने साथ में शाहरुख खान के गाने ‘बादशाह मैं बादशाह’ पर डांस किया। दोनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

