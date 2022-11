Delhi MCD Election : मनीष सिसोदिया बोले – अगर गलती से किसी सीट पर आई BJP तो केवल अरविन्द केजरीवाल को देगी गाली, लोगों ने मारा ताना

Manish Sisodia : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर ट्वीट तो लोगों ने कई तरह के कमेंट किए।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram