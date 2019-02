दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। अब खबर आयी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु करने वाले हैं। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस मांग को लेकर एक ट्वीट भी किया। जिसे रिट्वीट करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया। लेकिन लोगों ने इस ट्वीट को लेकर मनीष सिसोदिया को ट्रोल कर दिया।

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि “दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक वह कभी भी एक विकसित शहर नहीं बन सकता। ऐसा करने वाली दिल्ली अकेली राजधानी नहीं होगी। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, मास्को, टोक्यो में भी चुनी हुई सरकार है और उनके पास पूरी शक्तियां है, जिनमें पुलिस और जमीन संबंधी मामले भी शामिल हैं। दिल्ली की समस्याओं का एक ही समाधान है और वह है पूर्ण राज्य का दर्जा।” हालांकि इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया स्पेलिंग की गलती कर बैठे और लोगों ने इसी बात पर सिसोदिया को ट्रोल कर दिया।

Delhi can never be a developed city unless it gets Full state..Delhi is not the only capital city in world. Elected govts in Washington, London, Peris, Moscow, Tokyo hv complete powers including police & land issies.

Full statehood is the only solution to all problems in Delhi. https://t.co/Ycz5ILyHbz

