गरीब होना क्या गुनाह है… डिलीवरी बॉय समीर ने कथित तौर पर एक कस्टमर से फटा हुआ 10 रुपये का नोट न लेने पर थप्पड़ मारे जाने के बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी। अपने 24वें जन्मदिन से एक दिन पहले वह मर गया। मामले में पुलिस ने बताया कि कस्टमर और उसके पड़ोसी जिसने कथित तौर पर युवक पर हमला किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह कथित घटना 4 अक्टूबर को हुई जब फ्लिपकार्ट मिनट्स में काम करने वाले समीर हुसैन पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में 65 साल के रामपाल सिंह को एक ऑर्डर में ब्रू कॉफी जार देने गए थे। पुलिस ने कहा कि हुसैन ने कथित तौर पर कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए और घटना के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि क्लिप बाद में उनके फोन पर मिलीं।

फटे हुए नोट को लेकर हुआ विवाद

एक क्लिप में डिलीवरी बॉय समीर को कहते हुए देखा जा सकता है, “जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि पेमेंट कैश में करेंगे या UPI में। उन्होंने करेंसी नोट जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने 15 मिनट तक इंतज़ार किया क्योंकि वह एक बुज़ुर्ग आदमी थे।” उनका कहना है कि सिंह ने उन्हें 10 रुपये का फटा हुआ नोट दिया और जब उन्होंने उसे बदलने के लिए कहा तो उन्होंने बदतमीजी की।

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हुसैन ने क्लिप में आरोप लगाया, “उसने मुझसे कहा कि या तो ले लो या चले जाओ। मैंने कहा, ‘अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो तुम ऑर्डर क्यों देते हो?’ वह अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में शेखी बघारने लगे और मुझे पीटने की धमकी देने लगे।” हुसैन के मुताबिक, उनका एक पड़ोसी राकेश उर्फ ​​बंटी (30) आया और उसे तीन-चार बार थप्पड़ मारे और उसके “मिडिल-क्लास स्टेटस” के बारे में कमेंट्स किए। क्लिप में वह कहता है, “फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा।”

वीडियो में आगे क्या दिखा

इसके बाद हुसैन को अपने बैग से एक बोतल निकालते हुए देखा गया, जिसके बारे में वह कहता है कि यह एक ‘दवा’ है। “अगर मुझे अगले 24 घंटे में न्याय नहीं मिला, तो मैं इसे पी जाऊंगा। मेरे आत्मसम्मान को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है। फिर न्याय होगा,”। अपनी मां को संबोधित करते हुए हुसैन कहते हैं, “आपका बेटा बहुत मजबूत है, लेकिन यह समाज उसे जीने नहीं देगा।”

हुसैन के रिकॉर्ड किए गए एक और कथित वीडियो में उसे एक बोतल पकड़े हुए देखा जा सकता है जिसमें एक लिक्विड है और वह उसे पी लेता है। वह आगे कहता है, “मैं मर जाऊंगा।” हुसैन के चाचा मोहम्मद शमीम ने बताया कि लड़के ने 5 अक्टूबर को ज़हर खा लिया था। उसने आगे कहा, “मैं और उसके माता-पिता खड्डा कॉलोनी (साउथ दिल्ली के जैतपुर इलाके में) में रहते हैं। 5 अक्टूबर को हमें फ़ोन आया कि उसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले जाया गया है क्योंकि उसने चूहे मारने की दवा खा ली है। हम वहां पहुंचे,तो पता चला कि उसकी हालत बहुत खराब है।”

पिता हैं बीमार

चाचा ने कहा, “उसके पिता ज़ाकिर बीमार थे। इसलिए उसने यह नौकरी की। वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचाना चाहता था।” पुलिस ने बताया कि युवक की मंगलवार को अस्पताल में मौत हो गई। DCP (ईस्ट) राजीव कुमार ने कहा, “शिकायत मिलने के तुरंत बाद हमने FIR दर्ज कर ली। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है।” पुलिस ने कहा कि एक मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया है। मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “उनकी मौत के बाद FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ी गईं।”

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी सिंह की इलाके में एक दुकान है, जबकि राकेश बेरोज़गार है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, “राकेश ने बहस सुनी और बाहर आ गया क्योंकि सिंह के परिवार वाले वहां नहीं थे। उसने हुसैन से कहा कि उसे एक बुज़ुर्ग से बहस करते हुए शर्म आनी चाहिए, और उसे थप्पड़ मार दिया।”