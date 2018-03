“एंड द ऑस्कर गोज़ टू…अरविंद केजरीवाल।” यह बात हम बिल्कुल नहीं कह रहे। बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कह रहा है। टि्वटर पर इन दिनों पैरोडी और स्पूफ वीडियो की भरमार है। केजरीवाल से जुड़ा यह वीडियो भी उन्हीं में से है। केजरीवाल इसमें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होते हैं। उनकी एक्टिंग के कुछ नमूने भी इसमें दिखाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें ऑस्कर विजेता घोषित किया जाता है। आपको बता दें कि टि्वटर-फेसबुक सरीखे प्लैटफॉर्म्स पर केजरीवाल के आलोचक लंबे समय से सक्रिय हैं। समय-समय पर वे दिल्ली के सीएम के बयानों और नीतियों को लेकर उन पर निशाना साधते हैं। इसी क्रम में एक धड़े ने केजरीवाल के ऑस्कर जीतने से जुड़ा एक वीडियो बनाया और उसे अपने टि्वटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही यह वीडियो अन्य लोगों ने देखा। वे भी इस पर सीएम केजरीवाल के मजे लेने लगे। लोगों ने कहा कि ऐसी हालत में तो ऑस्कर अवॉर्ड को भी शर्म आ जाएगी। शानदार एडिटिंग स्किल्स हैं।

रविवार (11) मार्च को यह पैरोडी वीडियो अमित गुज्जू नाम के हैंडल से ट्वीट किया गया। होस्ट वीडियो में बेहतरीन अभिनेताओं की सूची में नामांकित हुए लोग होते हैं। केजरीवाल का नाम भी इस सूची में होता है। क्लिप में आगे केजरीवाल के कुछ बयान सुनाए जाते हैं, जिसमें कहते हैं, “मैं साफ कर दूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जीवन में किसी पद की चाहत नहीं रखता। बच्चों की कसम है कि भाजपा या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। हमने हर उम्मीदवार की जांच कराई है। 70 उम्मीदवार ईमानदार और चरित्रवान हैं।”

अंत में सीएम कहते हैं कि किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वह कैसा है। डेढ़ मिनट के वीडियो में आगे विजेता के नाम का ऐलान होता है। देखिए केजरी कैसे अपने साथियों के साथ ऑस्कर लेने मंच पर पहुंचते हैं-

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दीं-

Greetings from crowd sitting there pic.twitter.com/sMmvIa1QXj

—

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App