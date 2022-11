Arvind Kejriwal on BJP: अरविंद केजरीवाल बोले- बीजेपी की फिल्म में नहीं होता कोई गाना, बस रिंकिया के पापा डाल देते हैं, लोग लेने लगे मजे

Delhi MCD Election: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर चुटकी ली तो सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट किया।

दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram