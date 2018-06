दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अमित शाह को रिपोर्ट करती है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट में लिखा, ”सीबीआई सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि नए मामलों को शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन के खिलाफ सीबीआई में पहले से ही चल रहे कई मामलों का भाग्य हमें बताएं। नए केस शुरू करने के पहले मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को तो जेल भेज लो।” केजरीवाल आगे ट्वीट में लिखा, ”अब सीबीआई ने मरीजों के पर्चों समेत मोहल्ला क्लीनिक की 3 लाख पन्नों के दस्तावेज की जांच शुरू कर दी है। सभी सीएमओ, 2 एडीशनल डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडीशनल सेक्रेटरी, ओएसडी से डायरेक्टर और कई अन्य अधिकारियों को समन भेजा गया है। मोदी जी, दिेली के मोहल्ला क्लीनिक्स बंद करवाने के बजाय पूरे देश में मोहल्ला क्लीनिक खोलिए।”

केजरीवाल ने एक और ट्वीट में लिखा, ”दिल्ली सरकार ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए 3 लाख रुपये खर्च किए। इस धन के लिए अधिकारियों के द्वारा विशेष अनुमति ली गई। मैं चुनौती देता हूं कि मोदी जी अगर इस जांच में सीबीआई अफसर की तनख्वाह या फोटोकॉपी पर खर्च हुए 3 लाख रुपये भी वसूल कर पाएं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड की फाइलों की जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, ”अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी है तो जरूर जांच करें लेकिन दिल्ली सरकार से सभी विभागों को लकवाग्रस्त कर दिल्ली के लोगों को पीड़ा न दें।” केजरीवाल ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री की सीबीआई और उपराज्यपाल की एसीबी के द्वारा मांगी फाइलें वह सार्वजनिक करेंगे।

उन्होंने ऐसा करने के पीछे उप-राज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि शिकार बनाने के इस अभ्यास के लिए पीएम और एलजी दिल्ली के लोगों से माफी मांगें। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड का कार्यभार उनके ऊपर हैं, इसलिए अब मोदी सरकार ने उन्हें फंसाना चाहती है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी उप-राज्यपाल अलिन बैजल के द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ पर्याप्त अवरोध पैदा न कर पाने पर नाराज हैं। बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल हमेशा पारदर्शिता की बात करते हैं, अब जब उनके खिलाफ जांच चल रही तो वह इसे बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई करार दे रहे हैं।

