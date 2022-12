Kejriwal met PM Modi in All Party Meet on G-20: नरेंद्र मोदी से यूं मिले अरविंद केजरीवाल, वायरल फोटो पर आ रहे खूब कमेंट्स

Kejriwal met PM Modi in All Party Meet on G-20: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

पीएम मोदी से मिले अरविंद केजरीवाल (फोटो सोर्स- ANI)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram