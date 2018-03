दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने एक पुराने ट्वीट को लेकर लोगों के मजाक का शिकार हो रहे हैं। केजरीवाल ने 27 दिसंबर 2015 को भाजपा और इसके नेता अरुण जेटली की खिल्ली उड़ाते हुए एक ट्वीट किया था, अब उस ट्वीट पर केजरीवाल का मजाक उड़ रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा था- ”बीजेपी मुझसे माफी मांगने के लिए लगभग भीख मांग रही है, माफ करना। मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। मानहानी मुकदमे में जेटली जी से जिरह हो, सच की जीत हो।” हाल ही में केजरीवाल ने अकाली नेता बिक्रम मजीठिया, बीजेपी नेता नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से मानहानी मामले में लिखित में माफी मांगी। इससे केजरीवाल की पार्टी के ही काफी लोग नाराज हो गए। पंजाब से आप सांसद भगवंत मान ने इस्तीफा तक दिया। बाहर भी केजरीवाल का जमकर मजाक उड़ रहा है। ट्विटर पर लोगों ने उनका पुराना ट्वीट खोजकर उन्हें निशाने पर ले लिया।

BJP almost begging me for an apology. Sorry. I won't oblige them. Let Jaitley ji be cross-examined in defamation cases. Let truth prevail — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 28, 2015

अजीत सिंह यादव नाम के यूजर मे लिखा- ”क्यी गडकरी बीजेपी में नहीं आते?”

क्या गडकरी बीजेपी में नही आते?lol — Ajit Singh Yadav (@AjitSin89307029) March 21, 2018

अनुपम शुक्ला ने लिखा- ”मुझे लगता है कि केजरीवाल के पास स्विच मोड है। सर, आपके पास कितने चेहरे हैं?”

Here here here… Mr. Kejriwal has switched mode i think. How many faces you’ve got, sir? — anupam shukla (@15_anupam) March 21, 2018



”अगर सत्य प्रबल हुआ तो राजद्रोह के लिए आपको फांसी दी जाएगी।”

@ArvindKejriwal If truth prevailed, you would be hanged for sedition. — Mandar Joshi (@mandarjoshisays) December 28, 2015

”यह हमारे क्रांतिकारी नेता की सत्य बात है। सब लोग रहस्यमयी तरीके से मांफी मांगने के लिए भीथ मांग रहे हैं और हमारे नेताओं का दिल इतना बड़ा है कि वह माफी मांगकर पब्लीसिटी कर रहे हैं। नेता हो तो ऐसा, वरना न हो।”

This so true by our krantikari neta. Everyone is begging for an apology secretly and our netaji is so large hearted that he is going around publicly apologizing…Neta ho to aisa varna na ho — Nishant Limbachia (@indiancatch22) March 21, 2018

”सिर्फ बीजेपी नही पूरे देश से माफी मांगे । आम आदमी के नाम पर वोट मांग लिया पर अब आपकी पार्टी चोरी कर रही है।”

सिर्फ बीजेपी नही पूरे देश से माफी मांगे । आम आदमी के नाम पर वोट मांग लिया पर अब आपकी पार्टी चोरी कर रही है — Drupad Mathur (@drupadmathur) March 21, 2018

”इसीबीच मैं एक मेगा मांफी शो की योजना बनाऊंगा।”

Meanwhile I will plan a mega apology show — Ritesh Surywanshi (@RiteshSurywansh) March 21, 2018

”आपने हमसे विश्वास करने को कहा हमने विश्वास किया। परन्तु आपने हमारा भी विश्वास थोड़ा है। आपको क्या समझा, आप क्या निकले। गलतियों, माफियों का ढेर। थूक कर चाटने वाले।”

आपने हमसे विस्वास करने कहा हमने विश्वास किया।परन्तु आपने हमारा भी विश्वास थोड़ा है।

आपको क्या समझा,आप क्या निकले।

निकले।गलतियों,माफियों का ढेर।

थूक कर चाटने वाले।।। — Krishn Prajapati (@KrishnPrajapat3) March 21, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App