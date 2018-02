अरविंद केजरीवाल ने लगाया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों का अनुमान, कारण भी गिनाए

समय से पहले लोकसभा चुनाव की आहट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को मिलने वाली सीटों को अनुमान लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी को 215 से भी कम सीटें मिलेंगी। केजरीवाल ने इसकी वजहें भी गिनाई हैं और बताया है कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है और मध्य वर्ग का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से मिला, सभी लोगों के इस बात को लेकर सहमति है कि बीजेपी 215 से कम सीटें पा रही है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, मिडिल क्लास का बीजेपी से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है।” बता दें कि केन्द्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 272 सीटें मिलनी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 साल बाद बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। बीजेपी को इस चुनाव में 282 सीटें मिलीं थीं। जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 336 सीटें हासिल हुईं थीं।

Consensus amongst all – BJP getting less than 215 seats, unemployment biggest problem, youth worried abt its future, middle class very disenchanted wid BJP

Met several people in last few days.

केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोग उनके पुराने ट्वीट का हवाला देकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि गुजरात चुनाव में भी आपके सूत्र कुछ ऐसा ही बता रहे थे उन दावों का क्या हुआ। विदिता नाम की यूजर ने लिखा, “और आप की इस बार 500 सीट पर जीत, जो कि रिजल्ट बाद 500 सीट पर जमानत जप्त के नाम से मशहूर होगी।” एक यूजर ने लिखा है कि दुग्गल साहब एक बार फिर से चुनावविद् बने हैं। एक यूजर ने कहा है कि बीजेपी को छोड़िए ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को 2019 में कितनी सीटें मिल रही है, सभी लोगों में इस बात को लेकर सहमति है कि इस बार आप को 420 सीटें मिलेंगी। बता दें कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल मई 2019 में खत्म हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो मध्य मई से पहले तक चुनाव हो जाएंगे। हालांकि कई राजनीति पंडित यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि तय वक्त से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसे संकेत मिले थे।

Sadji, forget BJP. How many seats is AAP expected to win in 2019. Consensus among all is that it will end up with 420 seats

