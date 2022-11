MCD Election: केजरीवाल ने जेपी नड्डा को दिया ‘एक काम’ बताने का चैलेंज तो BJP नेता ने पूछा-मोदी जी को गाली देने के अलावा क्या किया? यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

MCD Election: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेपी नड्डा को चैलेज दिया तो भाजपा नेताओं ने पलटवार कर दिया!

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो सोर्स: ट्विटर/ArvindKejriwal)

