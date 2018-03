दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से माफी मांगने के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांग ली है। दिल्ली सीएम ने गडकरी को लेटर लिखकर मानहानि का केस खत्म करने की अपील की है और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के लिए पश्चाताप भी जताया है। केजरीवाल द्वारा गडकरी और सिब्बल से माफी मांगने के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप संयोजक जनता से कब माफी मांगेंगे?

एंकर और पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट कर सवाल किया कि दिल्ली सीएम जनता से कब माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल जी की आरोप लगाओ, राजनीति करो और बाद में मानहानि केस से बचने के लिए माफी मांग लो की राजनीति जारी है। मजीठिया के बाद अब नितिन गडकरी से भी मांग ली है। और पब्लिक से??’

Shakeel Akhtar नाम के यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘केजरीवाल को सीधे देश से माफी मांगना चाहिए! 2014 में झूठ बोलकर देश को बरगलाने के लिए!’ एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, ‘केजरीवाल जी की अदालत से नितिन गडकरी जी बाइज्जत बरी हुए।’ एक यूजर ने कहा कि केजरीवाल एपोलॉजी लेटर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा, ‘असल मे केजरीवाल को अदालत जाने मे आलस आने लगा था.. विधानसभा से ज्यादा उनकी अटेंडेंस कोर्ट मे लग रही थी, ऐसे मे कुछ लोग तो उन्हे किसी गैंग का शार्प शूटर तक समझने लगे थे।’

What kind of "Apology Politics" is this which is completely alien to Indian scenario. Gandhi family never apologized for Sikh riots 1984. Modi never apologized for Gujarat riots 2002. Then why #KejriwalApologisesGadkari just for allegations which is very common thing in politics — Ujjwal Tripathi (@UjjwalBallia) March 19, 2018

असल मे केजरीवाल को अदालत जाने मे आलस आने लगा था.. विधानसभा से ज्यादा उनकी अटेंडेंस कोर्ट मे लग रही थी, ऐसे मे कुछ लोग तो उन्हे किसी गैंग का शार्प शूटर तक समझने लगे थे#KejriwalApologisesGadkari — Hukumdev Yadav (@TruthIsBitter99) March 19, 2018

Shouldn't Kejriwal resign from his CM post & withdraw his AAP from govt. which won elections on these very wrong allegations he made for which he is apologising today. He won elections by lying & discrediting others #KejriwalMangeMaafi — sunil k r (@sunilkhokale) March 19, 2018

Since @ArvindKejriwal is on a forgiveness seeking spree after Majhita and Gadkari, now would be a good time to apologise to the people of Delhi too#Kejriwal #KejriwalMangeMaafi — Aditya Choudhary (@adityac) March 19, 2018

Looks like Kejriwal is ready to give it up all after his this term finishes in Delhi #KejriwalMangeMaafi — ANU MOHAN (@AnumohanG) March 19, 2018

आपको बता दें कि केजरीवाल ने गडकरी को लिखे लेटर में कहा, ‘मेरा आपसे निजी तौर पर कोई बैर नहीं है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं, चलिए इस घटना को पीछे छोड़ते हैं और अदालत की कार्यवाही बंद करते हैं।’ रिपोर्ट्स हैं कि गडकरी ने भी केजरीवाल की माफी स्वीकार कर ली है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में केजरीवाल और गडकरी ने संयुक्त रूप से आवेदन देकर मानहानि के केस को वापस लेने की बात कही है। दरअसल, केजरीवाल ने साल 2014 में भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी, जिसमें गडकरी का नाम भी शामिल था। इसके बाद गडकरी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया था।

