मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने उलटे मुख्यमंत्री से ही सवाल पूछने शूरू कर दिए। दरअसल, पूर्व में पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि वह 12 अप्रैल को एक दिन का उपवास रखेंगे और दफ्तर में कामकाज निपटाएंगे। पीएम के इस उपवास को केजरीवाल ने ‘क्यूट’ बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “ये तो बहुत क्यूट है…सिर्फ एक दिन का उपवास…खुद के खिलाफ।” ट्वीट में केजरीवाल ने एक न्यूज वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया है।

सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट पर एक यूजर लिखते हैं, “आप भी कम क्यूट नहीं लगते…माफी मांगते हुए।” एक कमेंट में इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा गया कि माफी मांगना ही सदाचार है। फेंकना और दंगे कराना अपराध है। जुबिना खान नाम से ट्वीट में लिखा गया कि केजरीवाल ने मुस्लिमों को ठगा है। बाजीराव लिखते हैं, “अब यह अफवाह कौन फैला रहा है कि केजरीवाल मोदी के उपवास के खिलाफ धरना देंगे।” वजाहत लिखते हैं, “पूरा देश खा गए, एक दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा।”

Now that’s really cute …. just one day fast… against himself https://t.co/EJnjDqROan

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2018