आईपीएल के मौजूदा संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस वक्त अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। टीम ने अभी तक खेले गए 8 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है और 3 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सनराईजर्स हैदराबाद को पटखनी दे दी। इस जीत के बाद जहां टीम सेलिब्रेशन के मूड में दिखाई दी, वहीं टीम के सलाहकार और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ जिम में पसीना बहाते नजर आए।

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सौरव गांगुली और मोहम्मद कैफ कसरत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि 10 में से 9 बार आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत दादा जैसे इंस्ट्रक्टर के साथ हो। बाद में मोहम्मद कैफ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया और सौरव गांगुली को बेहतरीन इंसान बताया। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद कैफ और सौरव गांगुली ने काफी क्रिकेट साथ खेला है। मोहम्मद कैफ ने अपने क्रिकेट करियर की सबसे बेहतरीन पारी, जिसमें साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत दिलायी थी। वह भी सौरव गांगुली की कप्तानी में ही खेली है।

10 out of 9 times you’d love your day to begin with an instructor like Dada @SGanguly99 @MohammadKaif#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/16algofpyQ

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 16, 2019